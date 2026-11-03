W skrócie Minister Marcin Przydacz skrytykował rząd za brak postępów w sprawie stałej obecności wojsk USA w Polsce, mimo wypracowanego wcześniej zielonego światła.

Prezydencki minister ocenił, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powinien być bardziej aktywny w działaniach na rzecz budowy amerykańskiej bazy w Polsce.

W kontekście zgromadzenia ośmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego Przydacz zarzucił im brak kworum i nazwał całe wydarzenie polityczną farsą.

Minister stwierdził, że uczestnicy zebrania w TK mogli dopuścić się przestępstwa, za co według niego grozi kara pozbawienia wolności do 20 lat.

Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że gotowy projekt nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oczekuje obecnie na pilne przyjęcie przez polski rząd.

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Podczas konferencji po zakończeniuRady Bezpieczeństwa Narodowego, otwiera się w nowym oknie szef prezydenckiego Biura Polityki MiędzynarodowejMarcin Przydacz mówił, że jednym z tematów rozmów była kwestia obecności amerykańskich sił i stałej bazy w Polsce.

Podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tej sprawie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, otwiera się w nowym oknie już we wrześniu 2025 roku.

- Minęło od tego czasu już wiele, wiele miesięcy i to zielone światło wypracowane przez prezydenta Nawrockiego w Białym Domu, otwiera się w nowym oknie niestety nie zostało w szczegółach wykorzystane jako okno możliwości przez stronę rządową - powiedział Przydacz.

Stąd też - jak kontynuował - Nawrocki zdecydował, że wtorkowa RBN "będzie poświęcona w zasadzie odpytaniu polskiego rządu, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy negocjacyjnej".

Przydacz o stałej bazie wojsk USA w Polsce. "Zbyt dużo czasu już zostało zmarnowane"

- Pan prezydent, także i my jako jego współpracownicy, mamy nadzieję, że strona rządowa przyspieszy swoje działania, że zacznie rzeczywiście nieco bardziej aktywnie działać w zakresie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce - powiedział Przydacz.

Zaznaczył, że "główne oczekiwanie" kierowane jest w stronę resortu obrony. - Bo ja mam głębokie oczekiwanie, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie, co do zasady chciałby, aby taka baza w Polsce powstała. Co do innych członków rządu nie mam już takiej 100-proc. pewności - powiedział prezydencki minister.

Zaznaczył, że RBN służyła temu, aby "wicepremier Kosiniak-Kamysz był odpowiednio zmotywowany i zaczął rzeczywiście działać" w tym zakresie. - Zbyt dużo czasu już zmarnowano, a okno możliwości nie będzie trwało wiecznie - dorzucił Przydacz.

Prezydencki minister dodał, że kolejnym tematem rozmowy była kwestia zagrożenia rosyjskiego działaniami hybrydowymi. Zaznaczył, że takie zagrożenie cały czas pozostaje wysokie.

- Rosja była, jest i będzie zagrożeniem, tak mówi prezydent Karol Nawrocki - podkreślił. Dodał, że państwo polskie powinno być przygotowane na różne scenariusze i prowokacje.

Prezydencki minister o zamieszaniu w TK. "Dopuścili się naruszenia przepisów"

Marcin Przydacz odniósł się również do wtorkowego zgromadzenia ośmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie.

- Pan prezydent i chyba większość niezaślepionych politycznie prawników uznaje jednoznacznie, że to, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym dzisiaj, jest po prostu farsą. Nie ma żadnego zgromadzenia ogólnego, nie ma żadnego kworum - stwierdził.

- To, że ta grupa zebrała się i uznała, że dwie trzecie z piętnastu to jest osiem, to znaczy, że ma podstawowe problemy z percepcją matematyczną, że musi wrócić do podstawowych zadań z matematyki dzieci w drugiej klasie podstawówki - zaznaczył.

Przydacz zasugerował jednocześnie, że uczestnicy zgromadzenia TK mogli dopuścić się przestępstwa.

- Pani Korwin-Piotrowska i jej współpracownicy w czynie nielegalnym, w moim przekonaniu i nie tylko w moim przekonaniu, dopuszczają się naruszenia przepisów karnych. Trzeba powiedzieć wprost, że tego typu zamach na organ konstytucyjny podlega bardzo wysokiej karze pozbawienia wolności, aż do 20 lat - powiedział.

Minister określił uczestników zgromadzenia jako "grupę uzurpatorów", która - jego zdaniem - próbuje odgrywać polityczny spektakl. Podkreślił przy tym, że za prezesa TK uznaje Bogdana Święczkowskiego.

Marcin Przydacz gorzko o premierze. "Nie widać refleksji"

Minister został zapytany, czy istnieje możliwość porozumienia między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie kryzysu wokół Trybunału.

- Ja nie zauważam takiej gotowości ze strony Donalda Tuska. Myślę, że ma poczucie potencjalnej odpowiedzialności karnej za to, czego dopuścił się w ostatnich dniach. I w żaden sposób z tych słów, zachowań i działań nie widać jakiejkolwiek refleksji - ocenił Przydacz.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, otwiera się w nowym oknie przekazał, że na RBN pojawił się temat nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, czyli podstawowego dokumentu regulującego politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa.

Niedawno Karol Nawrocki informował, że projekt dokumentu, powstały we współpracy BBN i MON jest już gotowy, i apelował do rządu o pilne przyjęcie go. - Liczymy, że rząd przyjmie Strategię bez zmian - powiedział Grodecki.

Ostatnia Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta jeszcze w 2020 r., jeszcze przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.



