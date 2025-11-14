W skrócie Każdy prezydent III RP od czasów Lecha Wałęsy zaczynał kadencję z minimum 50-procentowym zaufaniem społecznym - wynika z sondaży CBOS.

Najwyższym zaufaniem tuż po zaprzysiężeniu cieszył się Aleksander Kwaśniewski, osiągając po reelekcji 76 proc.

Aktualny prezydent Karol Nawrocki uzyskał na starcie 52 proc.

W czwartek 14 listopada mija sto dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta RP. Tuż po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym obecna głowa państwa cieszyła się zaufaniem 52 proc. Polaków, nie ufało mu wówczas 31 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS zrealizowanego pod koniec sierpnia.

Według październikowego badania sondażowni zaufanie wobec nowego prezydenta wzrosło natomiast do 57 proc., a odsetek nieufności spadł do 26 proc.

Sondaż CBOS. Regularnie prowadzą ranking zaufania do polskich polityków

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) regularnie prowadzi podobne rankingi zaufania. Instytut sprawdzał popularność najważniejszych osób w państwie już w latach 90., kiedy na pierwszego prezydenta III RP zaprzysiężony został przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa.

CBOS styczniu 1991 r. poprosił Polaków o ocenę działalności nowej głowy państwa. Wówczas 60 proc. badanych wyraziło aprobatę wobec Lecha Wałęsy, a 10 proc. dezaprobatę.

Trzy miesiące później sondażownia ponownie zapytała respondentów o to, jak oceniają działalność prezydenta: pozytywnie oceniło ją 70 proc. Polaków, a negatywnie 20 proc.

Pięć lat później Wałęsie nie udało się uzyskać reelekcji. W styczniu 1996 r. nowy prezydent Aleksander Kwaśniewski otrzymał tuż po swoim zaprzysiężeniu (miało miejsce 23 grudnia 1995 r.) nieco wyższy kredyt zaufania od Polaków niż jego poprzednik.

Aleksander Kwaśniewski na czele wszystkich prezydentów III RP

Ufność wobec Kwaśniewskiego zadeklarowało bowiem 68 proc. badanych, nie ufało mu natomiast 19 proc. rodaków. W kwietniu odsetek zaufania wobec Kwaśniewskiego utrzymał się na tym samym poziomie, choć tym razem 18 proc. Polaków wskazało, że nie ufa prezydentowi.

Zaufanie do Kwaśniewskiego przez cały okres jego prezydentury znajdowało się na wysokim poziomie. Również w styczniu 2001 r., czyli tuż po jego ponownym zaprzysiężeniu na prezydenta, ufało mu 76 proc. Polaków.

W kwietniu tego samego roku poziom zaufania wzrósł do 77 proc., natomiast odsetek osób deklarujących nieufność wobec prezydenta spadł do 12 proc. (wcześniej 14 proc.)

W trakcie prezydentury Kwaśniewskiego rosło także zaufanie do ówczesnego lidera PiS Lecha Kaczyńskiego, który w 2005 r. wygrał wybory prezydenckie. Z sondażu CBOS ze stycznia 2006 r. wynika, że Kaczyńskiemu ufało 64 proc., a nie ufało 18 proc. Polaków. Po trzech miesiącach odsetek badanych deklarujących ufność wobec prezydenta spadł do 43 proc., natomiast nie ufało mu 38 proc. respondentów.

Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 r. w wyniku katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku. Tragedia sprawiła, że przez trzy miesiące obowiązki prezydenta wykonywał ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który zarządził przedterminowe wybory prezydenckie.

Bronisław Komorowski nie otrzymał reelekcji mimo wysokiego poziomu zaufania

Komorowski, jako kandydat PO, wygrał wybory i 6 sierpnia złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Wówczas zaufaniem darzyło go 63 proc. Polaków. Nie ufało mu natomiast 21 proc. badanych. W listopadzie odsetek ufających prezydentowi rodaków wzrósł do 66 proc., natomiast nieufność deklarowało 14 proc.

Mimo wysokiego poziomu zaufania w sondażach CBOS Komorowski nie został wybrany na drugą kadencję w wyborach prezydenckich w 2015 r.

Nowo wybrany prezydent, Andrzej Duda, tuż po zaprzysiężeniu cieszył się zaufaniem 56 proc. Polaków. Odsetek nieufności wynosił wówczas 16 proc. W listopadzie 2015 r. Duda wciąż był liderem rankingu zaufania (55 proc.), zaś nie ufało mu 19 proc. badanych.

W lipcu 2020 r. Duda ponownie został wybrany na prezydenta. Został drugim w historii III RP prezydentem, który uzyskał reelekcję. Tuż po zaprzysiężeniu ufało mu 57 proc. respondentów sondażu CBOS, a nie ufało 32 proc. Mimo sukcesu wyborczego pod koniec października odsetek ufających mu Polaków spadł do 46 proc., a nieufających wzrósł do 41 proc.

