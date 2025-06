Prezes TK zwraca się do ministra finansów. "Ponownie żądam"

Tegoroczna ustawa budżetowa zakłada zmniejszenie środków dla Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Cięcia objęły wypłaty dla pracowników TK oraz KRS. Prezydent Andrzej Duda w połowie stycznia podpisał ustawę, lecz część przepisów - odnoszących się właśnie do budżetu TK i KRS - skierował do Trybunału. W maju TK orzekł, że przepisy ustawy budżetowej na 2025 rok, dotyczące finansowania dla TK i KRS są niekonstytucyjne.