Prezes TK pisze do Szymona Hołowni. "Z najwyższym niepokojem"

"Wzywam marszałka Sejmu do respektowania ostatecznych i powszechnie obowiązujących orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego" - pisze do Szymona Hołowni prezes TK Bogdan Święczkowski. Chodzi o decyzję o pociągnięciu przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. W ocenie Święczkowskiego krok ten prowadzi do "anarchizacji prawa oraz destabilizacji państwa polskiego".