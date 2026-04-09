W skrócie Bogdan Święczkowski spotkał się z dwoma sędziami TK i czterema osobami wybranymi na sędziów TK oraz wszystkim pogratulował wyboru przez Sejm.

Prezes TK poinformował, że nie może uznać czterech osób wybranych na sędziów TK za nawiązujących stosunek służbowy, ponieważ nie otrzymał informacji od prezydenta o złożeniu przez nich ślubowania.

Podkreślił, że tej czwórce nie może przydzielić gabinetów ani spraw, dopóki sytuacja formalno-prawna się nie zmieni.

Bogdan Święczkowski o godz. 17 spotkał się z przedstawicielami mediów. Prezes TK skomentował uroczystość, która odbyła się w środę w Sejmie.

- Dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w Sejmie, oceniam negatywnie. Uważam, że te osoby, które zostały wybrane na stanowisko sędziów, podjęły decyzję najgorszą z możliwych - tłumaczył.

Przypomnijmy, sześć osób wybranych na sędziów TK złożyło przysięgę w Sali Kolumnowej w obecności marszałków Sejmu i Senatu, byłych prezesów TK oraz notariusza. W gmachu parlamentu nie stawił się prezydent.

Spór wokół TK. Święczkowski: Spotkałem się sześciorgiem sędziów

Bogdan Święczkowski poinformował, że spotkał się z całą szóstką. - Spotkałem się z dwoma sędziami TK i czterema osobami wybranymi na stanowisko sędziego TK. Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm - przekazał.

Jak dodał, dwie osoby, które 1 kwietnia złożyły przysięgę przed prezydentem Karolem Nawrockim, otrzymały swoje gabinety i będą mogły zacząć pracę.

- Z pozostałą czwórką osób wybranych na urząd sędziego spotkałem się z każdym z nich indywidualnie. Każdemu przekazałem, że niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - podkreślił prezes TK.

- No chyba, że pan prezydent mnie poinformuje, że takie spotkanie w Sejmie on uzna za złożenie ślubowania wobec niego. W innym przypadku nie mogę uznać, że (czwórka sędziów - red.) nawiązała stosunek służbowy - dodał.

Czworo sędziów TK nie dostanie gabinetów. Prezes Święczkowski ogłasza

Bogdan Święczkowski przekazał, że nie może wspomnianej czwórce przydzielić gabinetów ani konkretnych spraw.

- Jeśli zmieni się ta sytuacja formalno-prawna i pan prezydent przyjmie ślubowania od osób wybranych na stanowiska sędziego lub zajdzie inna okoliczność, wynikająca z decyzji samego Trybunału Konstytucyjnego, to także państwo i oni sami się o tym dowiecie - podkreślił.

Prezes TK, odpowiadając na pytania dziennikarzy przyznał, że "odczuł lekką szpileczkę dzisiaj, bo nie został zaproszony na spektakl" w Sejmie. Zauważył, że na ślubowaniu sędziów w obecności notariusza byli obecni jego poprzednicy.

Przypomnijmy, nowo zaprzysiężeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 15 pojawili się w siedzibie TK. Po około 90 minutach opuścili budynek. Bogdan Święczkowski przyznał, że rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze.

- Wyrażam przekonanie, że przy kolejnych wyborach, które czekają polski parlament, nie będzie takich sytuacji, które będą prowadziły do takich niechlubnych wydarzeń, jakie miały miejsce dzisiaj - zakończył.

