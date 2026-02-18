W skrócie Jarosław Kaczyński i PiS wywierają presję na prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie weta do ustawy o programie SAFE.

W Pałacu Prezydenckim trwają rozmowy i nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie podpisania lub zawetowania ustawy.

Brak weta może doprowadzić do pogorszenia relacji między prezydentem a PiS, a samo podpisanie ustawy jest obarczone ryzykiem krytyki ze strony własnego obozu.

To chyba jak dotąd najtrudniejsza decyzja przed podjęciem której stanie za chwilę prezydent Karol Nawrocki, choć początkowo nic nie zapowiadało, że tak będzie.

Sytuacja w sprawie podejścia do programu SAFE skomplikowała się, gdy kierownictwo PiS zdecydowało, że będzie głosować przeciwko ustawie wdrażającej program i rozpoczęło kampanię, krytykującą unijny program pożyczki na zbrojenia.

Przypomnijmy, ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu. Chodzi o 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł pożyczek, które mają być przeznaczone na projekty związane z obronnością, głównie zakup uzbrojenia.

Prezes PiS na konferencji prasowej mówił, że program SAFE ma "potężne aspekty polityczne", a jego celem jest zjednoczenie Europy "pod niemieckim przywództwem" oraz odepchnąć Polskę od Stanów Zjednoczonych. - Proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem. My ten but odrzucamy - stwierdził Kaczyński.

Dodał też, że Polska powinna bronić swojej niezależności, nawet przy korzystniejszych finansowo ofert związanych z SAFE. - Polska niepodległość nie ma po prostu ceny - powiedział. Zapytany o to, czy prezydent powinien zawetować ustawę, odpowiedział, że jego zdaniem tak. - Ale oczywiście to jest decyzja prezydenta, a nie moja - zaznaczył.

Program SAFE. PiS stawia prezydenta pod ścianą

Słowa te odnotowano z niepokojem w Pałacu Prezydenckim. Współpracownicy Karola Nawrockiego od wielu dni z mieszanymi uczuciami obserwowali nakręcaną przez PiS akcję atakującą program SAFE. Narzekali, że to zupełnie niepotrzebne podbijanie bębenka i stawianie oczekiwań, których być może głowa państwa nie będzie mogła spełnić.

- I co wtedy? Będą niepotrzebne zgrzyty, posłowie najmocniej gardłujący dzisiaj przeciwko SAFE będą musieli publicznie krytykować prezydenta albo łagodzić przekaz. Mocno nieprzemyślana i przede wszystkim nieskoordynowana jest cała ta akcja z SAFE - narzeka jeden z polityków PiS, bliskich Pałacowi.

Dzisiaj nie jest wcale przesądzone, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Nie jest też przesądzone, że ją podpisze.

Trwają cały czas rozmowy na linii Pałac-MON, a prezydenta do akceptacji programu SAFE namawia nie tylko Władysław Kosiniak-Kamysz, ale także znaczna część wojskowych.

Jego najbliżsi współpracownicy także mają mieszane uczucia. Podkreślają, że rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom prezydenta, składając poprawki w Senacie, ale nie wszystkie obawy zostały rozwiane.

Połączone senackie komisje obrony narodowej oraz budżetu i finansów przyjęły autopoprawkę resortu obrony narodowej, wedle zaciągnięte w ramach SAFE pożyczki nie będą naruszać budżetu MON. To był jawny gest wysłany pod adresem prezydenta. Czy wystarczający?

Tym, czego rząd nie może zmienić, a co rzuca się cieniem na ustawę i może stać się głównym powodem prezydenckiego weta, jest mechanizm warunkowości. Ten argument mocno wybrzmiewał podczas ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jest też mocno akcentowany przez prezydenckich ministrów w publicznych wywiadach.

W niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News sam Karol Nawrocki wypowiadał się w temacie programu SAFE raczej ostrożnie.

- Jestem zwolennikiem przyglądania się sprawie w sposób spokojny. Jest to jednak kredyt do 2070 roku - mówił Karol Nawrocki. Przestrzegał też, aby nie wpadać w "negatywne emocje", ale też w "publicystyczny hurraoptymizm".

Weto w sprawie SAFE. Pałac ma argumenty za i przeciw

- Wizerunkowo ciężko będzie obronić weto. Zacznie się cała kampania przeciwko prezydentowi, że oto zwierzchnik sił zbrojnych blokuje pieniądze na modernizację i rozwój armii, że zdrajca i tak dalej - prognozuje współpracownik głowy państwa.

- Pamiętajmy też, że wojsko głosowało w większości na Karola Nawrockiego i to wojsko czeka na te pieniądze. Szczegóły programu są zbyt skomplikowane, by dobrze i zwięźle ewentualne weto wytłumaczyć - przytacza argumenty przeciwko wetu jeden z rozmówców Interii z Pałacu.

I dodaje, że to, co robi PiS, podnosząc poprzeczkę oczekiwań i radykalizując przekaz, jest szkodliwe.

- Karol nie boi się wetować, co już nie raz pokazał. Jednak tu trzeba ważyć argumenty i wątpliwości. Bo, ci którzy dziś krzyczą: weto, weto, niczym nie ryzykują, nie ponoszą żadnych kosztów swoich działań. A prezydent tak. To jego podpis zostaje pod ustawą i to on będzie z tego rozliczany za ileś lat - wskazuje nasz rozmówca z Pałacu.

Karol Nawrocki podpisując ustawę o SAFE, której sprzeciwia się PiS narazi na szwank swoje dobre relacje z prezesem PiS Pawel Wodzynski East News

Nie zmienia to faktu, że scenariusz, w którym weto jednak będzie, cały czas jest na stole i jest prawdopodobny.

Wśród zwolenników tego rozwiązania obok argumentów merytorycznych, podnoszonych na RBN, ale także przez posłów PiS i Konfederacji w Sejmie, pojawia się argument czysto polityczny - o oczekiwaniach elektoratu, który głosował na Karola Nawrockiego.

- Cała prawica jest przeciwko SAFE, zarówno PiS, Konfederacja i brauniści. Emocje społeczne w sieci są też anty-SAFE, bo ludzie po prawej stronie wiedzą, że to pożyczka, że Unia może ją w każdej chwili zablokować tak jak było z KPO i nie chcą oddawać kontroli nad zbrojeniami Brukseli - wylicza poseł PiS, który uważa, że prezydent powinien bez wahania zawetować ustawę. - Weta oczekują realni wyborcy Karola Nawrockiego, do podpisu namawiają go dziś ci, którzy i tak nigdy na niego nie zagłosują - dodaje.

Brak weta oznacza zgrzyt na linii Pałac - prezes Kaczyński

To, jak kalkulują w Pałacu, pomogłoby zdjąć odium oskarżeń o "zdradę" w razie weta. Zwłaszcza, że jeśli weta nie będzie, to niemal pewne jest, że dojdzie do dużego zgrzytu na linii Pałac Prezydencki - PiS.

Prezes Jarosław Kaczyński od dawna uważa, że prezydent powinien w sposób bardziej radykalny atakować rząd i podejmować ostrzejsze decyzje niż obecnie. Niektórzy twierdzą nawet, że tak ostre postawienie przez niego sprawy programu SAFE to swoisty test dla prezydenta.

- Prezes cały czas go sprawdza tak, jak sprawdzał Andrzeja Dudę. Na razie te relacje są wciąż dobre, ale brak weta w sprawie SAFE rzuci się cieniem na całą prezydenturę Karola. Będzie mu to pamiętane i przez prezesa i przez posłów PiS, wypominane przez obie Konfederacje jak KPO Morawieckiemu. Bez względu na to, jakie racje i argumenty będą za tym stały - relacjonuje poseł PiS, bliski Nowogrodzkiej.

Zwłaszcza, że w PiS panuje dziś przekonanie, że sprawa SAFE okazała się dla partii "politycznym złotem" i sprawiła, że PiS wrócił do gry jako główny punkt odniesienia po stronie opozycyjnej. - W temacie SAFE Konfederacja nie istnieje, całkowicie przejęliśmy narrację w tej sprawie, to nasze argumenty się przebijają, nasi posłowie najgłośniej alarmują i my zmuszamy do przyjmowania poprawek. Takiej inicjatywy nam dotąd brakowało - cieszy się jeden z posłów, który jest przeciwnikiem SAFE.

Nie wszyscy w partii są jednak entuzjastami radykalizacji. Są też tacy, którzy mówią, że upartyjnienie kolejnego ważnego tematu dotyczącego zbrojeń i modernizacji armii odbije się PiS czkawką. Wskazują, że trzeba było wskazywać wątpliwości, zgłaszać poprawki, żądać ujawnienia listy, na co pójdą pieniądze itd. ale nie stawiać prezydenta w sytuacji "weto albo śmierć".

- Długofalowo jest nam potrzebna synergia z Pałacem Prezydenckim. Osłabiając prezydenta swoimi oczekiwaniami, sami pod sobą kopiemy dołki. Szaleństwo - konkluduje inny z naszych rozmówców z PiS.

Kamila Baranowska

