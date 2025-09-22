Prezes PiS wypomniał decyzję Dudzie. "To był potężny cios"
Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Łodzi mówił o konieczności "przebudowy państwa" i reformy polskiego sądownictwa. W tym kontekście skrytykował Andrzeja Dudę, który w 2017 roku zawetował ustawy sądowe rządu Zjednoczonej Prawicy. - To był potężny cios - podkreślił lider PiS. Kaczyński nie gryzł się w język, mówiąc o oponentach politycznych i posunięciach ministra sprawiedliwości, którego nazwał "herosem tamtej strony".
W skrócie
- Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS przygotowuje się do wyborów w 2027 roku i wskazał na trudne zadanie odzyskania władzy.
- Podkreślił, że kluczową reformą, która nie została zrealizowana, była przebudowa sądownictwa, m.in. z powodu weta prezydenta Dudy.
- Skomentował działania obecnej władzy, krytykując zmiany dokonywane przez ministra Waldemara Żurka oraz podkreślił konieczność wzmocnienia konstytucyjnych zabezpieczeń.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. Niedawno był w Krakowie, a w poniedziałek przyjechał do Łodzi.
Prezes PiS przekazał, że jego partia nie ma realnego wpływu na to, czy rządząca koalicja straci władzę i większość w Sejmie, dlatego trzeba się szykować na wybory parlamentarne w 2027 roku. - Mamy wpływ na to, co my robimy, jak my działamy, dokąd idziemy. To zadanie, które jest przed nami, jest trudne, bardzo trudne - zaczął.
- Kiedy kończyliśmy tamten okres rządu, to na jednym z wystąpień powiedziałem o ośmiu politykach, które prowadziliśmy - mówił Kaczyński. Wskazał m.in. na politykę naprawy finansów państwa, społeczną, rozwojową czy rolną.
Łódź. Kaczyński krytycznie o Dudzie. Przypomniał głośne weto
W pewnym momencie lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział o konieczności dojścia do władzy i wdrożenia dziewiątej polityki. - To jest polityka przebudowy państwa. Ona się załamała, bo trzeba by ją było zacząć od przebudowy sądownictwa, a to się nie udało - podkreślił.
- Trzeba powiedzieć jasno, nie udało się, bo prezydent (Andrzej) Duda podstawową ustawę prowadzącą do tej zmiany, ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami, zawetował. To był potężny cios - zauważył Jarosław Kaczyński.
- Żadnych reform bez reformy sądownictwa przeprowadzić się nie da, bo wszystkie mogą być przez sądy zakwestionowane - podkreślił lider PiS, wskazując na konieczność wyciągnięcia wniosków z lat 2015-2023.
W wystąpieniu Kaczyński zaznaczył, że za rządów Zjednoczonej Prawicy m.in. doszło do wielkiej obniżki podatków. W tym kontekście postanowił uderzyć w konkurencyjną Konfederację.
- Nie wierzcie w te bezczelne, wyjątkowe oszustwa, które wmawia nam w szczególności Konfederacja, że myśmy podwyższali podatki. Tak, kilka drugorzędnych podatków, takich jak np. cukrowy, zostały podwyższone, ale wszystkie zasadnicze, poza VAT-em, zostały obniżone - przekonywał zebranych w Łodzi.
Kaczyński skrytykował ministra Żurka. Wskazał na potrzebę zmiany Konstytucji
W kontekście obecnej władzy lider PiS zwrócił uwagę na nowe posunięcia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Określił go "herosem tamtej strony". - To jest zasada, że my robimy, co chcemy. Jest zasada, że nie wolno odwołać prezesa sądu bez zgody kolegium sądowego. Zgody nie ma, a i tak się wyrzuca - zauważył. Przypomnijmy, w ostatnich dniach Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych.
- Nowa konstytucja musi wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia, bo w tej konstytucji tego nie ma - zaapelował, wskazując na wprowadzenie zapisów "ekstraordynaryjnych", których nie ma w innych konstytucjach. (...) - Potrzebujemy państwa zbudowanego na skale - zaznaczył Kaczyński.
- W prawie jest takie pojęcie "odwyknienia". Jeśli coś nie działa, to przestaje obowiązywać, czyli powstaje pustka, możemy ją wypełnić nową konstytucją. Są i inne możliwości - mówił o obecnej ustawie zasadniczej Kaczyński. - Ta konstytucja ma umacniać równość obywateli, prawa obywateli, które dzisiaj są fikcją. Musimy w tym kierunku pójść, bo to jest jedyny kierunek, który może nas doprowadzić do zwycięstwa - dodał.
Lider największej partii opozycyjnej wezwał do "wielkiego wysiłku", który w PiS rozpocznie się końcem października konferencją ekspercką w Katowicach. Przypomniał, że podobne działania podjęto na dwa lata przed zwycięskimi wyborami z 2015 roku.