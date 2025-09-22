W skrócie Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS przygotowuje się do wyborów w 2027 roku i wskazał na trudne zadanie odzyskania władzy.

Podkreślił, że kluczową reformą, która nie została zrealizowana, była przebudowa sądownictwa, m.in. z powodu weta prezydenta Dudy.

Skomentował działania obecnej władzy, krytykując zmiany dokonywane przez ministra Waldemara Żurka oraz podkreślił konieczność wzmocnienia konstytucyjnych zabezpieczeń.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jarosław Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. Niedawno był w Krakowie, a w poniedziałek przyjechał do Łodzi.

Prezes PiS przekazał, że jego partia nie ma realnego wpływu na to, czy rządząca koalicja straci władzę i większość w Sejmie, dlatego trzeba się szykować na wybory parlamentarne w 2027 roku. - Mamy wpływ na to, co my robimy, jak my działamy, dokąd idziemy. To zadanie, które jest przed nami, jest trudne, bardzo trudne - zaczął.

- Kiedy kończyliśmy tamten okres rządu, to na jednym z wystąpień powiedziałem o ośmiu politykach, które prowadziliśmy - mówił Kaczyński. Wskazał m.in. na politykę naprawy finansów państwa, społeczną, rozwojową czy rolną.

Łódź. Kaczyński krytycznie o Dudzie. Przypomniał głośne weto

W pewnym momencie lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział o konieczności dojścia do władzy i wdrożenia dziewiątej polityki. - To jest polityka przebudowy państwa. Ona się załamała, bo trzeba by ją było zacząć od przebudowy sądownictwa, a to się nie udało - podkreślił.

- Trzeba powiedzieć jasno, nie udało się, bo prezydent (Andrzej) Duda podstawową ustawę prowadzącą do tej zmiany, ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami, zawetował. To był potężny cios - zauważył Jarosław Kaczyński.

- Żadnych reform bez reformy sądownictwa przeprowadzić się nie da, bo wszystkie mogą być przez sądy zakwestionowane - podkreślił lider PiS, wskazując na konieczność wyciągnięcia wniosków z lat 2015-2023.

W wystąpieniu Kaczyński zaznaczył, że za rządów Zjednoczonej Prawicy m.in. doszło do wielkiej obniżki podatków. W tym kontekście postanowił uderzyć w konkurencyjną Konfederację.

- Nie wierzcie w te bezczelne, wyjątkowe oszustwa, które wmawia nam w szczególności Konfederacja, że myśmy podwyższali podatki. Tak, kilka drugorzędnych podatków, takich jak np. cukrowy, zostały podwyższone, ale wszystkie zasadnicze, poza VAT-em, zostały obniżone - przekonywał zebranych w Łodzi.

Kaczyński skrytykował ministra Żurka. Wskazał na potrzebę zmiany Konstytucji

W kontekście obecnej władzy lider PiS zwrócił uwagę na nowe posunięcia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Określił go "herosem tamtej strony". - To jest zasada, że my robimy, co chcemy. Jest zasada, że nie wolno odwołać prezesa sądu bez zgody kolegium sądowego. Zgody nie ma, a i tak się wyrzuca - zauważył. Przypomnijmy, w ostatnich dniach Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych.

- Nowa konstytucja musi wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia, bo w tej konstytucji tego nie ma - zaapelował, wskazując na wprowadzenie zapisów "ekstraordynaryjnych", których nie ma w innych konstytucjach. (...) - Potrzebujemy państwa zbudowanego na skale - zaznaczył Kaczyński.

- W prawie jest takie pojęcie "odwyknienia". Jeśli coś nie działa, to przestaje obowiązywać, czyli powstaje pustka, możemy ją wypełnić nową konstytucją. Są i inne możliwości - mówił o obecnej ustawie zasadniczej Kaczyński. - Ta konstytucja ma umacniać równość obywateli, prawa obywateli, które dzisiaj są fikcją. Musimy w tym kierunku pójść, bo to jest jedyny kierunek, który może nas doprowadzić do zwycięstwa - dodał.

Lider największej partii opozycyjnej wezwał do "wielkiego wysiłku", który w PiS rozpocznie się końcem października konferencją ekspercką w Katowicach. Przypomniał, że podobne działania podjęto na dwa lata przed zwycięskimi wyborami z 2015 roku.

Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieci Polsat News Polsat News