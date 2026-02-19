Prezes PiS wybrał kandydata na premiera. Wymowne słowa Kaczyńskiego

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Jarosław Kaczyński wybrał kandydata PiS na premiera przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. - Nie powiem, o kogo chodzi, ale ten wybór został już dokonany - przekazał w czwartek prezes partii. Decyzja ma być ogłoszona w marcu.

Prezes partii PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław KaczyńskiFOTO OLIMPIK / NurPhotoAFP

Słowa Jarosława Kaczyńskiego padły w czwartek na antenie Radia Maryja. Prezes PiS tłumaczył, że kwestia przyszłego kandydata partii na premiera jest powodem wewnętrznego sporu.

Dalej podkreślił: Musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie taką lokomotywą wyborczą. To musi być człowiek dobrze przygotowany.

Kto kandydatem na premiera z PiS? Kaczyński: W głowie już dokonałem wyboru

Kaczyński zdradził, że wybrał swojego faworyta. - Nie ukrywam, że w głowie już go dokonałem. Chcę go oczywiście przedstawić na jakimś dużym partyjnym gromadzeniu - dodał.

Zobacz również:

Kto był najlepszą pierwszą damą III RP? Na podium Marta Nawrocka
Polska

Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę. Silna pozycja Marty Nawrockiej

Alicja Krause
Alicja Krause

    W pierwszej kolejności o wyborze prezesa mają się dowiedzieć członkowie komitetu politycznego PiS.

    - Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - przekazał lider największej partii opozycyjnej.

    PiS chce wrócić do władzy. Kilka kandydatur na przyszłego premiera

    Prezes PiS stwierdził, że kandydat opozycji na premiera musi być prawdziwą "lokomotywą wyborczą" i być człowiekiem doświadczonym politycznie.

    - To musi być człowiek dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że nie wszyscy w partii rozumieją to, że dziś pewnego rodzaju zasługi, zdolności nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką do wyboru - tłumaczył.

    Zobacz również:

    Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
    Polska

    Sędzia odsunięty od sprawy Ziobry. Chodzi o Europejski Nakaz Aresztowania

    Alicja Krause
    Alicja Krause

      Z doniesień medialnych wynika, że w grze o potencjalne premierostwo jest kilka nazwisk. To przede wszystkim politycy młodego pokolenia, np. Tobiasz Bocheński. Wolę powrotu na urząd premiera deklarował również Mateusz Morawiecki.

      Z kolei podczas jednej z manifestacji PiS w Warszawie Kaczyński przedstawił Przemysława Czarnka jako przyszłego premiera. - Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie, pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek - mówił prezes PiS.

      Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes partii uspokaja

      Jarosław Kaczyński skomentował również doniesienia o podziale wewnętrznym, jaki od dłuższego czasu trawi jego partię. Prezes PiS oświadczył, że kampania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 to czas szczególny i będzie wówczas wymagał od członków ugrupowania przestrzegania pewnej dyscypliny.

      - W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje - przekonywał polityk.

      Więcej informacji wkrótce.

      Zobacz również:

      Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji, co zrobi z ustawą wdrażającą program SAFE
      Polska

      Prezes testuje prezydenta. Albo weto, albo zgrzyt w relacjach

      Kamila Baranowska
      Kamila Baranowska
      Rzecznik rządu o bezrobociu: Zwiększone inwestycje to więcej miejsc pracyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze