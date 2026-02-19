Prezes PiS wybrał kandydata na premiera. Wymowne słowa Kaczyńskiego
Jarosław Kaczyński wybrał kandydata PiS na premiera przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. - Nie powiem, o kogo chodzi, ale ten wybór został już dokonany - przekazał w czwartek prezes partii. Decyzja ma być ogłoszona w marcu.
Słowa Jarosława Kaczyńskiego padły w czwartek na antenie Radia Maryja. Prezes PiS tłumaczył, że kwestia przyszłego kandydata partii na premiera jest powodem wewnętrznego sporu.
Dalej podkreślił: Musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie taką lokomotywą wyborczą. To musi być człowiek dobrze przygotowany.
Kto kandydatem na premiera z PiS? Kaczyński: W głowie już dokonałem wyboru
Kaczyński zdradził, że wybrał swojego faworyta. - Nie ukrywam, że w głowie już go dokonałem. Chcę go oczywiście przedstawić na jakimś dużym partyjnym gromadzeniu - dodał.
W pierwszej kolejności o wyborze prezesa mają się dowiedzieć członkowie komitetu politycznego PiS.
- Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - przekazał lider największej partii opozycyjnej.
PiS chce wrócić do władzy. Kilka kandydatur na przyszłego premiera
Prezes PiS stwierdził, że kandydat opozycji na premiera musi być prawdziwą "lokomotywą wyborczą" i być człowiekiem doświadczonym politycznie.
- To musi być człowiek dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że nie wszyscy w partii rozumieją to, że dziś pewnego rodzaju zasługi, zdolności nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką do wyboru - tłumaczył.
Z doniesień medialnych wynika, że w grze o potencjalne premierostwo jest kilka nazwisk. To przede wszystkim politycy młodego pokolenia, np. Tobiasz Bocheński. Wolę powrotu na urząd premiera deklarował również Mateusz Morawiecki.
Z kolei podczas jednej z manifestacji PiS w Warszawie Kaczyński przedstawił Przemysława Czarnka jako przyszłego premiera. - Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie, pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek - mówił prezes PiS.
Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes partii uspokaja
Jarosław Kaczyński skomentował również doniesienia o podziale wewnętrznym, jaki od dłuższego czasu trawi jego partię. Prezes PiS oświadczył, że kampania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 to czas szczególny i będzie wówczas wymagał od członków ugrupowania przestrzegania pewnej dyscypliny.
- W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje - przekonywał polityk.
Więcej informacji wkrótce.