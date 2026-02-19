Prezes PiS wybrał kandydata na premiera. Wymowne słowa Kaczyńskiego

Słowa Jarosława Kaczyńskiego padły w czwartek na antenie Radia Maryja. Prezes PiS tłumaczył, że kwestia przyszłego kandydata partii na premiera jest powodem wewnętrznego sporu.

Dalej podkreślił: Musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie taką lokomotywą wyborczą. To musi być człowiek dobrze przygotowany.

Kto kandydatem na premiera z PiS? Kaczyński: W głowie już dokonałem wyboru

Kaczyński zdradził, że wybrał swojego faworyta. - Nie ukrywam, że w głowie już go dokonałem. Chcę go oczywiście przedstawić na jakimś dużym partyjnym gromadzeniu - dodał.

W pierwszej kolejności o wyborze prezesa mają się dowiedzieć członkowie komitetu politycznego PiS.

- Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - przekazał lider największej partii opozycyjnej.

PiS chce wrócić do władzy. Kilka kandydatur na przyszłego premiera

Prezes PiS stwierdził, że kandydat opozycji na premiera musi być prawdziwą "lokomotywą wyborczą" i być człowiekiem doświadczonym politycznie.

- To musi być człowiek dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że nie wszyscy w partii rozumieją to, że dziś pewnego rodzaju zasługi, zdolności nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką do wyboru - tłumaczył.

Z doniesień medialnych wynika, że w grze o potencjalne premierostwo jest kilka nazwisk. To przede wszystkim politycy młodego pokolenia, np. Tobiasz Bocheński. Wolę powrotu na urząd premiera deklarował również Mateusz Morawiecki.

Z kolei podczas jednej z manifestacji PiS w Warszawie Kaczyński przedstawił Przemysława Czarnka jako przyszłego premiera. - Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie, pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek - mówił prezes PiS.

Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes partii uspokaja

Jarosław Kaczyński skomentował również doniesienia o podziale wewnętrznym, jaki od dłuższego czasu trawi jego partię. Prezes PiS oświadczył, że kampania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 to czas szczególny i będzie wówczas wymagał od członków ugrupowania przestrzegania pewnej dyscypliny.

- W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje - przekonywał polityk.

Więcej informacji wkrótce.

