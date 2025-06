Były premier napisał: "Ludzie w tym samolocie dzielili się na tych, którzy mogli wszystko i którzy nie mogli niczego. Iza, Jola, Jerzy nie mogli nic zrobić. Ale inni mogli spowodować, że samolot zawróciłby, nie lądowałby czy w ogóle by nie wyleciał . Jedni zgotowali drugim ten tragiczny los. Pamiętamy!".

"Tam był tylko jeden taki człowiek - Lech Kaczyński. I on proszony przez pilota o decyzję, bo nie można lądować, nie tylko jej nie podjął, ale pilota zostawił pod presją Błasika. A wystarczyłyby dwa słowa 'Pan decyduje' i by żyli. LK to właściwie główny sprawca tej tragedii" - skomentował Kuczyński.