Prezes PiS krytykuje posunięcie rządu. "Poważne zlekceważenie"

Jarosław Kaczyński zarzucił rządowi Donalda Tuska, że brak obecności najważniejszych urzędników podczas obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, był "poważnym zlekceważeniem". - Zapomniano o tym albo jest to też gest całkowicie przemyślany. To czyniłoby wszelkie deklaracje rządu co do obrony naszego państwa za wysoce mało wiarygodne - powiedział szef PiS.