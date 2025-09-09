Prezes PiS komentuje odwołaną imprezę w Gliwicach. "Bywają złe rodea"

W skrócie American Rodeo Polska w Gliwicach zostało odwołane po tym, jak miasto wycofało zgodę na organizację imprezy z powodu obaw o bezpieczeństwo uczestników.

Decyzja spotkała się z niezadowoleniem organizatorów oraz komentarzem Jarosława Kaczyńskiego, który poparł odwołanie wydarzenia, zwracając uwagę na troskę o zwierzęta.

Organizator nie zgadza się z decyzją władz miasta i zapowiada działania prawne oraz starania o odszkodowanie.

Planowana na najbliższą sobotę na PreZero Arenie w Gliwicach impreza American Rodeo Polska została odwołana.

Organizator - spółka Westernowo, poinformował o decyzji po tym, jak w ostatniej chwili miasto wycofało zgodę na wydarzenie.

Rodeo w Gliwicach odwołane. Miasto stwierdziło, że to zbyt niebezpieczne

Decyzja miasta była motywowana troską o bezpieczeństwo uczestników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwierzęta mogą być wykorzystywane do celów rozrywkowych jedynie w określonych miejscach, takich jak cyrki czy stadniny, a zdaniem gliwickich urzędników PreZero Arena nie spełnia tych wymogów.

W sporządzonej opinii stwierdzono, że naraża to uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo "utraty zdrowia, a nawet śmierci wskutek niedających się przewidzieć i opanować zachowań spłoszonych byków".

Wcześniej w związku ze sprzeciwem prozwierzęcych aktywistów z udziału w wydarzeniu zaczęli również wycofywać się zawodnicy i podwykonawcy.

"Bywają złe rodeo". Jarosław Kaczyński komentuje odwołanie imprezy w Gliwicach

O ocenę decyzji gliwickich władz reporterka Polsat News Adamina Sajkowska zapytała Jarosława Kaczyńskiego.

Polityk słynie ze swojego zamiłowania do zwierząt, a także - jak sam przyznał w rozmowie z mediami - lubi oglądać rodeo, ponieważ "bardzo go bawi" ujeżdżanie byków.

Szef PiS ocenił, że "to bardzo dobrze", że wydarzenie zostało odwołane, chociaż jak wynika z jego wypowiedzi, nie zna szczegółów sprawy. - Jeśli to rodeo klasyczne, nie wiem, dlaczego tak zdecydowano, ale bywają też takie złe rodea - stwierdził.

Dodał też, że "wszystkie sporty ze zwierzętami są - z punktu widzenia empatii wobec zwierząt - wątpliwe".

Gliwice. Rodeo odwołane w ostatniej chwili. Spółka zapowiada działania

Spółka Westernowo poinformowała, że nie zgadza się z decyzją magistratu i będzie wnioskowała o odszkodowanie.

Jak stwierdzono "prezydent miasta powinna stać na straży prawa wszystkich mieszkańców, a nie podporządkowywać decyzje wąskiej grupie lobbującej spoza Gliwic".

"Tysiące osób chciało obejrzeć rodeo - odebrano im to prawo. To nie jest spór ideologiczny, to kwestia równości i przejrzystości decyzji" - napisali.

