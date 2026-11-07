Prezes PiS apeluje o "odwołanie manifestacji". Pokłosie tragedii w Krakowie

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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"Z uwagi na ogłoszoną przez żałobę narodową pan prezes Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego" - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wpis ma związek z tragedią w Krakowie.

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Prezes PiS Jarosław KaczyńskiAdam BurakowskiEast News

Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, o co - w związku z tragedią w Krakowie - apeluje prezes Jarosław Kaczyński.

"Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta Karola Nawrockiego żałobę narodową, p. prezes Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego" - napisał.

Prezes PiS apeluje o odwołanie manifestacji po ataku w Krakowie

Bochenek dodał, że prezes PiS prosi, aby w ten sposób "okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie". W zedytowanej wersji wpisu rzecznik partii uściślił, iż apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8 jak i 9 listopada bieżącego roku.

Strzelanina w Krakowie. Prezydent ogłosił żałobę narodową

Około godz. 20 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w sieci, że "Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada".

- Moja kancelaria uzgodni, jaka będzie forma żałoby narodowej, ale wszyscy będziemy przez te dwa dni na pewno przeżywać wspólnie te trudne chwile - mówił na odprawie z ministrami i służbami premier Donald Tusk.

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Z kolei prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał, że w mieście żałoba obowiązywać będzie do 11 listopada.

Do tragedii na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotnie popołudnie. Napastnik wjechał tam samochodem i zaczął strzelać do ludzi. Został ujęty kilka ulic dalej. Obecnie wiadomo o sześciu ofiarach śmiertelnych i 16 poważnie rannych.

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