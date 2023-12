We wtorek dotychczasowy prezes Polskiej Agencji Prasowej (PAP) Wojciech Surmacz wystosował apel do 500 dziennikarzy na świecie, w którym stwierdził, że w ostatnich dniach doszło do "bezprawnej, brutalnej, siłowej próby przejęcia kontroli nad PAP". W obliczu panującej sytuacji Surmacz wezwał "wszystkie media i organizacje dziennikarskie do solidarności zawodowej i wystąpienia w obronie wolności słowa i poszanowania prawa".