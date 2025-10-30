W skrócie CPK nie napotyka podobnych trudności z innymi nieruchomościami jak z działką w Zabłotni.

Wokół sprzedaży działki toczy się spór na tle politycznym oraz prokuratorskie śledztwo.

Wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas zapewnia, że działał zgodnie z prawem i sprzeciwia się wciąganiu firmy w konflikt polityczny.

- Nie znamy drugiej sytuacji tego typu. Spółka nabywa w programie dobrowolnych nabyć nieruchomości od właścicieli, którzy są zainteresowani. Tutaj mówimy o przekazywaniu działek z zasobu KOWR. Więcej tego typu sytuacji nie znamy w naszych zasobach czy też badaniach - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezes CPK Filip Czernicki.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek był z kolei pytany o słowa wiceprezesa firmy Dawtona Piotra Wielgomasa, który napisał w oświadczeniu, że KOWR może odkupić działkę w każdej chwili do grudnia 2028 r., bo takie prawo zostało zastrzeżone w umowie sprzedaży. - Bardzo wierzę w to, że bardzo szybko uda się znaleźć porozumienie i ta działka ostatecznie trafi do zasobu Centralnego Portu Komunikacyjnego - stwierdził Lasek.

Szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Henryk Smolarz potwierdził w środę doniesienia Polsat News, informując, że wystąpił do obecnego właściciela działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował z kolei, że podjął decyzję o przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli wszystkich działań związanych ze sprzedażą działki.

Piotr Wielgomas, wiceprezes firmy Dawtona, zaznaczył w swoim oświadczeniu, że został "wplątany w walkę polityczną jako narzędzie pomiędzy partiami politycznymi w Polsce", na co nie wyraża zgody.

"W nawiązaniu do innych sensacyjnych doniesień, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, które dotyczą moich kontaktów oraz członków mojej rodziny z przedstawicielami rządu i samorządów, informuję, iż te kontakty miały charakter jawny, transparentny i były zgodne z prawem, w tym m.in. przepisami ustawy Kodeks wyborczy" - oświadczył.

Przedstawiciele CPK poinformowali w poniedziałek, że już poprzedni zarząd bezskutecznie domagał się od KOWR przekazania działki. Od lipca 2025 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki.

Działka w Zabłotni. O co chodzi w aferze?

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według WP w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS.

