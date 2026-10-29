Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rezygnuje

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Daniel Rutkowski złożył dymisje ze stanowiska dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - potwierdził dla Interii dyrektor komunikacji w agencji Krzysztof Bąk. To właśnie ta instytucja ma odpowiadać za ujawnienie zarobków lekarzy.

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Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na tle logotypu instytucji.
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji złożył dymisjęAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacjimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Daniel Rutkowski zrezygnował ze stanowiska prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co potwierdził dyrektor komunikacji agencji Krzysztof Bąk.
  • Od 1 listopada obowiązki prezesa agencji przejmie Przemysław Rzodkiewicz, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy w tej instytucji podległej Ministerstwu Zdrowia.
  • Agencja pod kierownictwem Rutkowskiego miała odpowiadać za publikację raportów o zarobkach lekarzy.
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Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski zrezygnował ze stanowiska - potwierdziła Interia. Jako pierwsza informację podała stacja RMF FM.

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Od 1 listopada obowiązki prezesa przejmie dotychczasowy zastępca Przemysław Rzodkiewicz. Dyrektor komunikacji w agencji potwierdził w rozmowie z Interią zmianę w kierownictwie, jednak nie podał okoliczności decyzji.

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Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji to instytucja podległa Ministerstwu Zdrowia. Na mocy reformy NFZ to właśnie jej zadaniem jest publikacja raportów o zarobkach lekarzy.

Rutkowski zasłynął wypowiedzią o jawności zarobków lekarzy. "Bardziej mnie interesuje mecz Radomiaka"

O Rutkowskim zrobiło się w ostatnim czasie głośno po jego wypowiedzi dla serwisu rynekzdrowia.pl, w której lekceważąco wypowiedział się o nowych zadaniach dla agencji.

- Co będzie? Czy ja się tym ekscytuję kładąc spać? Nie za bardzo się tym interesuję. Bardziej mnie interesuje mecz Radomiaka - powiedział Rutkowski cytowany przez rynekzdrowia.pl.

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Nowe przepisy w sprawie wynagrodzeń lekarzy. Projekt trafił do Senatu

W miniony czwartek Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które stanowią m.in. o wprowadzeniu limitów wynagrodzeń dla medyków oraz ograniczeniu form zatrudnienia. Pakiet ustaw został skierowany do Senatu.

Projekt rozszerza także kompetencję Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, której powierzono zadanie zbierania zanonimizowanych danych o zarobkach lekarzy na podstawie ustawy PESEL. Następnie AOTMiT ma publikować raporty, z których pierwszy ma się ukazać na przełomie grudnia i stycznia.

Reforma jest pokłosiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym, otwiera się w nowym oknie, po którym media zaczęły publikować dane o rekordowych zarobkach lekarzy. Ujawniono także liczne nieprawidłowości i nadużycia, które według rządu w przyszłości ma ograniczyć ściślejszy nadzór NFZ i zwiększona transparentność w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

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