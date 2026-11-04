W skrócie Premier Donald Tusk podziękował uczestnikom manifestacji "Światełko dla Trybunału", zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji w wielu polskich miastach.

Uczestnicy protestów manifestowali poparcie dla niezależności Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziów, skandując hasła przeciwko zastraszaniu wymiaru sprawiedliwości.

Donald Tusk poinformował, że sytuacja wokół Trybunału stabilizuje się i zadeklarował gotowość do spotkania z prezydentem w celu obniżenia napięcia politycznego.

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"Dziękuję za wczoraj" - tymi słowami Donald Tusk zwrócił się do uczestników manifestacji "Światełko dla Trybunału", które m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Katowicach zorganizował we wtorek Komitet Obrony Demokracji.

Na nagraniu opublikowanym przez premiera widoczna jest kobieta, która mimo podeszłego wieku i konieczności poruszania się z pomocą balkoniku wzięła udział w "Światełku dla Trybunału" w Katowicach.

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Akcja "Światełko dla Trybunału". Premier podziękował uczestnikom

Uczestnicy akcji "Światełko dla Trybunału" wzięli udział w milczących marszach i zapalili symboliczne światełka, które wyrażały poparcie dla sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego oraz niezależności tej instytucji.

"Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu ani żadnego prezydenta. Jest instytucją Rzeczypospolitej, powołaną do ochrony konstytucji oraz praw i wolności nas wszystkich" - informowali organizatorzy protestów przed Pałacem Prezydenckim.

Osoby zgromadzone przed siedzibą prezydenta skandowały hasła w obronie sędziów: "Nie - dla polityków łamiących i podżegających do łamania prawa!", "Nie - dla zastraszania sędziów!", "Nie - dla przemocy wobec sędziów!".

Donald Tusk gotowy na spotkanie w cztery oczy z prezydentem

We wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donald Tusk poinformował, że w jego ocenie sytuacja wokół TK stabilizuje się.

"Idzie ku dobremu" - napisał premier. Wcześniej szef rządu wyraził chęć spotkania za zamkniętymi drzwiami z prezydentem Nawrockim.

- Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zatriumfował, ktoś kogoś upokarzał. Zaoferowałem panu prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, żebyśmy zastanowili się, jak na trwałe obniżyć to napięcie - powiedział Tusk.



