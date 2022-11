Wkrótce więcej informacji.

Czym jest Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych?

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych został powołany w październiku 2020 roku decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Jego pierwszym przewodniczącym był Jarosław Kaczyński, który pełnił wówczas w rządzie funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

W skład gremium, które jest organem pomocniczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wchodzą wyznaczony przez szefa rządu wicepremier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister-koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

"Do zadań komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie" - napisano w zarządzeniu powołującym do życia Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Ukraina: Zmasowany ostrzał infrastruktury krytycznej

W zmasowanym ataku na obiekty infrastruktury energetycznej na terenie całej Ukrainy we wtorek po południu Rosjanie wykorzystali co najmniej 100 rakiet - wynika z informacji przekazanych przez lokalne władze.

- Obrona powietrzna działa, są zestrzelenia. Wystrzelono już 80 rakiet, leci jeszcze ok. 20. To oznacza, że blisko 100 rakiet wystrzelono w terytorium Ukrainy. Okupanci przewyższyli liczbę z 10 października, kiedy wystrzelili 84 rakiety - powiedział podczas briefingu rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

To najbardziej zmasowany atak rakietowy od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.