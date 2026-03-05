Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Lucjusz Nadbereżny... Giełda nazwisk potencjalnego kandydata PiS na szefa Rady Ministrów kręci się w najlepsze. Jakie nazwisko siedzi w głowie Jarosława Kaczyńskiego, mamy dowiedzieć się na partyjnej imprezie w sobotę. Inna sprawa, czy ostateczna decyzja w tej sprawie w ogóle jeszcze zapadła.

Autorzy "Politycznego WF-u" z czujnością śledzą ten serial i są przekonani, że jeśli prezes postawi na Czarnka, zleci mu misję poprawy morale w PiS, wysłania sygnału, iż ugrupowanie się wybudza, zwalcza wewnętrzne konflikty i zamierza sięgnąć po elektorat Konfederacji Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka, a także Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

- A Lucjusz Nadbereżny to miałoby być zupełnie nowe otwarcie - zauważył Marcin Fijołek, dodając, że przed liderem PiS najpewniej kampanijny "last dance", ostatni taniec. Pytanie, ile jeszcze tych ostatnich tańców, bo w ciągu minionych kilkunastu lat wieszczono ich wiele, a "maszyna nadal działa" mimo obecnego, trudnego momentu, a także wszelkich przeszłych.

Lucjusz Nadbereżny - kandydat na premiera ze Stalowej Woli?

Piotr Witwicki przyznał w podcaście Interii, że można byłoby pośmiać się z formy sobotniej konwencji PiS, "gdyby nie to, że ten numer udał się już tyle razy". - Z Andrzejem Dudą, Beatą Szydło, w trudnej sytuacji z Karolem Nawrockim, gdy wydawało się, że nikt nie ma szans wygrać z Rafałem Trzaskowskim. Trzeba według mnie podejść tu ze spokojem - podkreślił redaktor naczelny Interii.

Zwrócił uwagę na postać Lucjusza Nadbereżnego. - Do mnie pan prezydent Stalowej Woli - nic do niego nie mam - jako premier nie przemawia specjalnie z jednego prostego powodu: to miejscowość, z całą sympatią pozdrawiamy, wielkości 50 tysięcy mieszkańców. Zawiadywanie tego typu organizacją jest czymś zupełnie innym od zawiadywania państwem - wskazał.

Jak uzupełnił Piotr Witwicki, nie dyskredytuje roli, jaką pełnią włodarze polskich miast. - Ale na litość boską, to coś innego niż zawiadywanie 30-paromilionowym państwem. Czy to przekreśla Nadbereżnego na kandydaturę premiera? Pewnie nie, natomiast wydaje mi się, że tutaj Czarnek ma jednak mimo wszystko lepsze CV, więcej doświadczenia - zaznaczył w "Politycznym WF-ie".

Kandydat na premiera, może na razie "zderzak"?

Natomiast Marcin Fijołek przypomniał, iż zakładamy, że patrzymy na możliwego kandydata na premiera "jako na potencjalnego premiera" - a niekoniecznie musi on objąć to stanowisko w przypadku triumfu PiS w 2027 roku, bo to zależy chociażby od rozkładu sił w przyszłym Sejmie. Do chwili wyborów jednak taka osoba mogłaby być "zderzakiem" pozwalającym kończyć spory w PiS.

- Jeśli kandydatem będzie Czarnek, może on na tyle wystarczająco i intensywnie rozepchnąć się w półtora roku, że na końcu będzie miał pozycję na tyle niekwestionowaną, że będzie oczywistym kandydatem na premiera - mówił prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

Z kolei redaktor naczelny Interii przywołał jeszcze inną opcję, jaka jest na stole: że w przypadku Nadbereżnego Kaczyński "widzi więcej niż my widzimy". - Zobaczył coś w Nawrockim, Dudzie... Przypominam, jak ogłoszona była kandydatura Dudy na prezydenta, to Bronisław Komorowski mówił: "O, to Piotr Duda będzie startował". Być może jest jednak coś takiego, co dostrzega prezes, czego my nie dostrzegamy - uznał Piotr Witwicki.

Co jeszcze w nowym "Politycznym WF-ie"?

W nowym "Politycznym WF-ie" również o Konfederacji, która swojego kandydata na premiera wystawiać na razie nie zamierza, lecz skupia się na wewnętrznym negocjowaniu list wyborczych. Jak na jej wyborczy wynik może wpłynąć konkurencja w postaci formacji Brauna?

Zapraszamy też do Polsat News na "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Ryszardem Petru, ekonomistą i posłem klubu Centrum.

