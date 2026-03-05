Premier ze Stalowej Woli? "Być może jest coś, co dostrzega prezes"

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Na razie zarządza 50-tysięczną Stalową Wolą. Czy realne jest, by w przyszłym roku stanął na czele rządu, gdzie najwięcej do powiedzenia miałoby PiS? Lucjusz Nadbereżny byłby dla partii "zupełnie nowym otwarciem", lecz czy jego CV wystarcza do objęcia fotela premiera - tu są już wątpliwości, o czym słyszymy w nowym "Politycznym WF-ie".

Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, możliwy kandydat PiS na premiera
Lucjusz Nadbereżny jest jednym z polityków PiS typowanych jako możliwy kandydat na premiera. Obecnie to prezydent Stalowej WoliJakub PorzyckiAgencja FORUM

Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Lucjusz Nadbereżny... Giełda nazwisk potencjalnego kandydata PiS na szefa Rady Ministrów kręci się w najlepsze. Jakie nazwisko siedzi w głowie Jarosława Kaczyńskiego, mamy dowiedzieć się na partyjnej imprezie w sobotę. Inna sprawa, czy ostateczna decyzja w tej sprawie w ogóle jeszcze zapadła.

Autorzy "Politycznego WF-u" z czujnością śledzą ten serial i są przekonani, że jeśli prezes postawi na Czarnka, zleci mu misję poprawy morale w PiS, wysłania sygnału, iż ugrupowanie się wybudza, zwalcza wewnętrzne konflikty i zamierza sięgnąć po elektorat Konfederacji Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka, a także Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Zobacz również:

Czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście znalazł już pewnego kandydata na premiera?
Polska

Kaczyński dąży do przesilenia w PiS? "Ostateczny test lojalności"

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

    - A Lucjusz Nadbereżny to miałoby być zupełnie nowe otwarcie - zauważył Marcin Fijołek, dodając, że przed liderem PiS najpewniej kampanijny "last dance", ostatni taniec. Pytanie, ile jeszcze tych ostatnich tańców, bo w ciągu minionych kilkunastu lat wieszczono ich wiele, a "maszyna nadal działa" mimo obecnego, trudnego momentu, a także wszelkich przeszłych.

    "Polityczny WF" - nowe odcinki w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach YouTubeSpotify i Podcasty Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie!

    Lucjusz Nadbereżny - kandydat na premiera ze Stalowej Woli?

    Piotr Witwicki przyznał w podcaście Interii, że można byłoby pośmiać się z formy sobotniej konwencji PiS, "gdyby nie to, że ten numer udał się już tyle razy". - Z Andrzejem Dudą, Beatą Szydło, w trudnej sytuacji z Karolem Nawrockim, gdy wydawało się, że nikt nie ma szans wygrać z Rafałem Trzaskowskim. Trzeba według mnie podejść tu ze spokojem - podkreślił redaktor naczelny Interii.

    Zwrócił uwagę na postać Lucjusza Nadbereżnego. - Do mnie pan prezydent Stalowej Woli - nic do niego nie mam - jako premier nie przemawia specjalnie z jednego prostego powodu: to miejscowość, z całą sympatią pozdrawiamy, wielkości 50 tysięcy mieszkańców. Zawiadywanie tego typu organizacją jest czymś zupełnie innym od zawiadywania państwem - wskazał.

    Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"

    Ciąg dalszy artykułu pod wideo

    "Polityczny WF": PIS i KO ruszają z ofensywami. Co zrobi Konfederacja? INTERIA.PL

    Jak uzupełnił Piotr Witwicki, nie dyskredytuje roli, jaką pełnią włodarze polskich miast. - Ale na litość boską, to coś innego niż zawiadywanie 30-paromilionowym państwem. Czy to przekreśla Nadbereżnego na kandydaturę premiera? Pewnie nie, natomiast wydaje mi się, że tutaj Czarnek ma jednak mimo wszystko lepsze CV, więcej doświadczenia - zaznaczył w "Politycznym WF-ie".

    Kandydat na premiera, może na razie "zderzak"?

    Natomiast Marcin Fijołek przypomniał, iż zakładamy, że patrzymy na możliwego kandydata na premiera "jako na potencjalnego premiera" - a niekoniecznie musi on objąć to stanowisko w przypadku triumfu PiS w 2027 roku, bo to zależy chociażby od rozkładu sił w przyszłym Sejmie. Do chwili wyborów jednak taka osoba mogłaby być "zderzakiem" pozwalającym kończyć spory w PiS.

    - Jeśli kandydatem będzie Czarnek, może on na tyle wystarczająco i intensywnie rozepchnąć się w półtora roku, że na końcu będzie miał pozycję na tyle niekwestionowaną, że będzie oczywistym kandydatem na premiera - mówił prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

    Zobacz również:

    Jan Grabiec i Marcin Kierwiński zareagowali na słowa Michała Dworczyka w programie "Polityczny WF z gościem"
    Polska

    Ministrowie odbijają piłeczkę w stronę Dworczyka. "Wielki akt oskarżenia"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      Z kolei redaktor naczelny Interii przywołał jeszcze inną opcję, jaka jest na stole: że w przypadku Nadbereżnego Kaczyński "widzi więcej niż my widzimy". - Zobaczył coś w Nawrockim, Dudzie... Przypominam, jak ogłoszona była kandydatura Dudy na prezydenta, to Bronisław Komorowski mówił: "O, to Piotr Duda będzie startował". Być może jest jednak coś takiego, co dostrzega prezes, czego my nie dostrzegamy - uznał Piotr Witwicki.

      Co jeszcze w nowym "Politycznym WF-ie"?

      W nowym "Politycznym WF-ie" również o Konfederacji, która swojego kandydata na premiera wystawiać na razie nie zamierza, lecz skupia się na wewnętrznym negocjowaniu list wyborczych. Jak na jej wyborczy wynik może wpłynąć konkurencja w postaci formacji Brauna?

      Zapraszamy też do Polsat News na "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Ryszardem Petru, ekonomistą i posłem klubu Centrum.

      Zobacz również:

      Rano na północnym zachodzie i lokalnie na południowym zachodzie utrzymują się gęste mgły. W nocy mogą wrócić - nie tylko tam. Zdjęcie ilustracyjne
      Polska

      Dzień nie wszędzie zaczął się spokojnie. "Wyraźnie zróżnicowane"

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski
      Jak wygląda ewakuacja Polaków? Turyści mocno zaniepokojeniPolsat News

      Najnowsze