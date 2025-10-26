Premier zapowiedział, że Centrum Operacji Satelitarnych "powstanie jak najszybciej", a zapewnił o tym minister finansów i gospodarki, który był obecny na niedzielnym panelu dyskusyjnym w Centrum Nauki Kopernik "Demokracja równych szans" organizowanej przez Instytut Obywatelski - think-tank stanowiący eksperckie zaplecze PO.

- Ta decyzja nie wymagała wielogodzinnych narad i zapadła dzisiaj - powiedział Donald Tusk. Według lidera Koalicji Obywatelskiej budowa centrum to inwestycja w bezpieczeństwo w nasze niebo. - To nie tylko sprawa potencjalnych kryzysów, takich jak powódź, ale (…) też skuteczna obrona powietrzna w przyszłości - powiedział.

Stojący obok szefa rządu astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski w krótkim wystąpieniu powiedział, iż "bardzo się cieszy, że rozmawiamy o kosmosie".

Premier o konwencji PiS: Kaczyński za ogromne pieniądze przygotował swoją stypę polityczną

W dalszej części konferencji prasowej premier zapowiedział "konkurowanie w dziedzinie satelitarnej z Niemcami i Francją, ale nie jako wrogowie".

- Mamy wszelkie szanse, żeby do maksimum wykorzystać to, co mają do zaoferowania Niemcy i Francuzi. To nasi najbliżsi sojusznicy (...). A konsekwencją planów PiS jest Polska samotna (...) Nie pozwolę, żeby ktoś poróżnił Polskę z Europą - powiedział Tusk, nawiązując do niedawnych słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Dziennikarze dopytywali premiera także o ocenę dwudniowego zjazdu PiS w Katowicach. -Nie będę się znęcał, ale Kaczyński za ogromne pieniądze przygotował swoją stypę polityczną - powiedział Tusk.

Szef rządu ocenił, że "PiS i Kaczyński zjeżdżają po równi pochyłej", a sam lider PiS "upadł, podlizując się Konfederacji".

