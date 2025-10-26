Premier zapowiada: Powstanie Centrum Operacji Satelitarnych
- Powstanie w Polsce Centrum Operacji Satelitarnych - mamy genialnych ludzi, stajemy się liderem Europy, mamy też środki na to centrum koordynujące działania - powiedział Donald Tusk. Premier zapowiedział, że "niedzielne rozmowy są o przyszłości, ale nie z głową w chmurach". Na konferencji prasowej szef rządu wystąpił z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.
Premier zapowiedział, że Centrum Operacji Satelitarnych "powstanie jak najszybciej", a zapewnił o tym minister finansów i gospodarki, który był obecny na niedzielnym panelu dyskusyjnym w Centrum Nauki Kopernik "Demokracja równych szans" organizowanej przez Instytut Obywatelski - think-tank stanowiący eksperckie zaplecze PO.
- Ta decyzja nie wymagała wielogodzinnych narad i zapadła dzisiaj - powiedział Donald Tusk. Według lidera Koalicji Obywatelskiej budowa centrum to inwestycja w bezpieczeństwo w nasze niebo. - To nie tylko sprawa potencjalnych kryzysów, takich jak powódź, ale (…) też skuteczna obrona powietrzna w przyszłości - powiedział.
Stojący obok szefa rządu astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski w krótkim wystąpieniu powiedział, iż "bardzo się cieszy, że rozmawiamy o kosmosie".
Premier o konwencji PiS: Kaczyński za ogromne pieniądze przygotował swoją stypę polityczną
W dalszej części konferencji prasowej premier zapowiedział "konkurowanie w dziedzinie satelitarnej z Niemcami i Francją, ale nie jako wrogowie".
- Mamy wszelkie szanse, żeby do maksimum wykorzystać to, co mają do zaoferowania Niemcy i Francuzi. To nasi najbliżsi sojusznicy (...). A konsekwencją planów PiS jest Polska samotna (...) Nie pozwolę, żeby ktoś poróżnił Polskę z Europą - powiedział Tusk, nawiązując do niedawnych słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Dziennikarze dopytywali premiera także o ocenę dwudniowego zjazdu PiS w Katowicach. -Nie będę się znęcał, ale Kaczyński za ogromne pieniądze przygotował swoją stypę polityczną - powiedział Tusk.
Szef rządu ocenił, że "PiS i Kaczyński zjeżdżają po równi pochyłej", a sam lider PiS "upadł, podlizując się Konfederacji".