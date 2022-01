Zdaniem Morawieckiego, posłowie PO i PSL "zrobią wszystko, aby wstawić się w obronie brukselskich elit i warszawskich salonów". - Tymczasem my przede wszystkim myślimy o wszystkich sprawach polskich, bo mamy obowiązki polskie i działamy dla Polski. Kiedy to zrozumiecie? - pytał premier w czwartkowe popołudnie w Sejmie.

Zapewnił, że dla rządu "mieszkaniec Augustowa, Siedlec, Przasnysza, Zielonej Góry czy jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia Trybunału ze Strasburga". Jak również uznał, do komentarzy wokół tarczy antyinflacyjnej oraz Polskiego Ładu "wkradło się wiele zakłamania".



- Stajemy u progu znacznego kryzysu globalnego, postpandemicznego. Słabi politycy szukają wymówek, a ci odpowiedzialni - rozwiązań. My te rozwiązania znaleźliśmy i konsekwentnie je wdrażamy - powiedział Mateusz Morawiecki.



Premier o oszczędnościach dla rodzin. Opozycja skandowała o "misce ryżu"

Premier podał następnie przykład rodziny składającej się dwóch dorosłych oraz dwójki dzieci. - Nasza obniżka podatku VAT na żywność do zera to dla niej około 53 zł miesięcznego zysku. Jeżeli używa samochodu, to jest to kolejne 48 zł w miesiącu. Jeżeli korzysta jednocześnie z prądu i gazu - zależnie czym ogrzewa dom czy mieszkanie - to korzyść od 65 zł do nawet 200 zł - wyliczał.



Następnie ponownie zwrócił się w stronę ław opozycji. - Ja wiem, że kpicie sobie z takich pieniędzy. Wiem, ze to dla was jest nic. Jak wyraził się ktoś z waszych ludzi, to tak, jakby zebrać makulaturę. Jednak to nie jest śmieszne dla mnie, bo są to realne problemy ludzi - powiedział.

Stwierdził również, że gdyby zebrać "tylko te działania z tej części tarczy antyinflacyjnej", to polska rodzina zaoszczędzi do 230 zł miesięcznie. Wówczas politycy PO wznieśli w górę banery z napisem "PiS = drożyzna", a także zaczęli skandować: "Miska ryżu! Miska ryżu!".

- Dodatek osłonowy to dla przeciętnej polskiej rodziny 850 zł - 71 zł miesięcznie - kontynuował premier, mimo opozycyjnych okrzyków. Uwagę skandującym posłom zwróciła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Morawiecki: Nie wiedziałem, że rząd PiS jest światowy. Muszę powiedzieć prawdę

Zdaniem Morawieckiego, przewodniczący PO Donald Tusk powiedział, iż inflacja oraz drożyzna "to sprawa rządu polskiego". - To bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że rząd PiS jest rządem światowym. Skoro się to wydało, muszę powiedzieć, jaka jest prawda - stwierdził Morawiecki.

Następnie powiedział: - Przetransportowaliśmy inflację do Niemiec, na łódkach przez Odrę i Nysę Łużycką. Mają ją najwyższą od 30 lat. Przetransportowaliśmy ją także do całej strefy euro. Zrzuciliśmy z samolotów i inflacja jest najwyższa od 25 lat - mówił.



Według szefa rządu, "tyle jest prawdy w waszych tabliczkach". - Również przetransportowaliśmy inflację do USA, jest w Stanach Zjednoczonych najwyższa od 40 lat. Nie powiem jak, bo to tajemnica wywiadu, ale Jankesom wlepiliśmy taką inflację, że im poszło w pięty - mówił Morawiecki.



W jego ocenie, prawda o działaniach rządu "jest taka, jak policzył" i "można to zweryfikować".

Premier do KO: Nad waszymi głowami krąży widmo Balcerowicza

Ocenił, że politycy PO mają taki pogląd, o jakim jeden z bohaterów komedii "Pieniądze to nie wszystko". - "Martw się o siebie" - to jest przykazanie polskiego kapitalizmu. To jest to, co w czasach neoliberalizmu PO traktowało jako podstawowy program. Państwo jako nocny stróż, egoistycznie, nietroszczące się o obywatela. Nie chcemy do niego powrotu, do państwa, które nic nie robi, gdy jest kryzys - stwierdził.



Mateusz Morawiecki przyznał, że Polski Ład to skomplikowana reforma i idzie "najdalej od dekad". - Ale (w czasach PO-PSL- red.) były też proste zmiany: podniesienie VAT z 22 na 23 proc., podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet o siedem lat, zabór 150 mld zł z OFE 150 mld. Można też tak - powiedział.



Według premiera, posłowie PO pokazują, iż "200 zł to dla nich nic, może lunch w restauracji albo krawat". - Reprezentujecie wielu bogatych ludzi. Dla emeryta czy studenta 200 zł to obiad na kilka czy kilkanaście dni. My patrzymy na zwykłe rodziny, obniżamy podatki, a państwo działa maksymalnie skutecznie. Ochronimy Polaków - zapewnił.



Zaapelował do przeciwników rządu w Sejmie, by "przemyśleli swoją politykę". - Nad waszymi głowami krąży widmo Balcerowicza. Wielu posłów PO mówi, aby jego polityka, jak i polityka Tuska, wróciła. Polityka niskich podatków dla bogatych, a wyższych stóp procentowych dla mniej zamożnych. Nie dajcie sobie zamydlić oczu, o to chodzi w tym wściekłym ataku - podkreślił szef rządu.



Morawiecki przyznał też, że doszło do błędów podczas wdrażania Polskiego Ładu. - Czasami była to wina samorządów, czasami wina niewypełnienia PIT-2, czasami przygotowujących reformę. To będzie usunięte, nikt nie dostanie niższego wynagrodzenia spośród tych, o których mówiliśmy - wskazał.