- Doszło do tragicznych katastrof, tragicznych wydarzeń, które kosztowały ludzkie życie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Dziś wiemy, że kolejni dwaj górnicy, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Zofiówce, nie żyją. To jest już sześciu górników, którzy zginęli - wskazał.

Premier zapowiada skrupulatną kontrolę

- To pokazuje, jak trud górniczy łączy się z niebezpieczeństwem, jak ta praca obarczona jest wielkim ryzykiem - oceniał szef rządu. Podziękował za ofiarność i odwagę ratowników górniczych.

- Zleciłem bardzo dokładny, skrupulatny przegląd wszystkich procedur górniczych - podkreślił Morawiecki. - Te prace pokażą, czy wszystko to było tylko zbiegiem nieszczęśliwych wypadków, okoliczności - dodał.

Premier złożył wyrazy współczucia bliskim ofiar wypadków w kopalniach.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu doszło do dwóch poważnych wypadków w śląskich kopalniach Pniówek i Zofiówka.

Wstrząs w kopalni Zofiówka

W sobotę ok. godz. 3.40. w chodniku robót przygotowawczych na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.

W wyniku wstrząsu zginęło sześciu górników. Czterech uważanych jest za zaginionych.

Dwa wybuchy w kopalni Pniówek

W środę w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do dwóch wybuchów metanu. Dotąd potwierdzono śmierć sześciu ofiar tej katastrofy - cztery osoby zginęły w kopalni, a dwie w szpitalu.

Siedmiu osób wciąż nie odnaleziono. Ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki w rejonie poszukiwań - w czwartek doszło tam do kolejnych wybuchów, w których poturbowani zostali kolejni ratownicy górniczy - zdecydowano o czasowym odstąpieniu od poszukiwań i otamowaniu rejonu, aby ustabilizować tam warunki.