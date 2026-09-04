W skrócie W internecie pojawiły się liczne komentarze po tym, jak premier ujawnił fragmenty zeznań Przemysława Krala w sprawie Zondacrypto, wywołując reakcje zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.

Politycy koalicji rządzącej i opozycji odnieśli się do ujawnionych przez Donalda Tuska zeznań, przedstawiając odmienne oceny i zarzuty wobec siebie nawzajem.

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Sejmu zacytował fragmenty zeznań Przemysława Krala, dotyczących możliwych powiązań finansowych pomiędzy Zondacrypto a politykami oraz planowanych działań w sprawie ustawy o kryptoaktywach.

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"Jarku, kiedyś gardziłeś takimi ludźmi. Dziś stałeś się jednym z nich" - napisał w portalu X premier Donald Tusk, zwracając się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

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"To o czym mówił premier w Sejmie dewastuje PiS do cna. Przerażenie na ich twarzach pokazuje, że to bagno dogorywa. Zonda-korupcja" - stwierdził z kolei Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.

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Donald Tusk zacytował zeznania ws. Zondacrypto. Burza w sieci

Do sprawy odniósł się także rzecznik rządu Adam Szłapka. "Za chwilę dowiemy się, czy PiS jest w stanie zerwać się ze smyczy mafii, która trzyma ich za gardło" - stwierdził na krótko przed glosowaniem w sprawie ustawy o kryptoaktywach. "Ostatnia szansa na przyzwoitość dla PiS" - dodała minister edukacji Barbara Nowacka, odpowiadając na jego post.

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"Premier pokazał jak działała Zonda-mafia korumpująca czołowych polityków PiS. To są rujnujące dla nich informacje. Ci Zonda-politycy wiedzą, ze będą rozliczeni. Stąd ich agresja" - napisał Marcin Kierwiński, szef MSWiA.

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"Ziobro miał dostać dwa mln zł od Krala za ukręcenie sprawy ZondaAfery, a inny opłacony pośrednik obiecywał ułaskawienie od Nawrockiego. To są zeznania, nie domysły! Bandziory z PiSu!" - skomentował poseł Lewicy Tomasz Trela.

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"Bandziory z PiS" vs. "powiedział, co chciał Tusk". Politycy grzmią ws. zeznań Kralla

Słowa Tuska skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Dzisiaj usłyszeliśmy w Sejmie i to ze strony premiera mnóstwo fałszywych zeznań, fałszywych stwierdzeń, ale opartych o jakąś operację, którą niektórzy uważają rozpoczęto jakieś półtora roku temu już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę - stwierdził.

Jednocześnie zaznaczył, że nie wyklucza, że jacyś politycy prawicy współpracowali z Przemysławem Kralem. - Takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią ani z ludźmi z kierownictwa partii - dodał.

Do sprawy odniósł się także Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. "Facet, który miał być w ruskiej mafii stał się bohaterem, bo powiedział przyparty do muru to co chciał Tusk i Giertych" - napisał.

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"Donald Tusk ujawnia wyrywkowe fragmenty z przesłuchań, które podsunął mu Waldemar Żurek. A teraz mówi kto będzie przesłuchiwany - wskazując na ministra Zbigniewa Boguckiego. Patologia tej władzy się rozkręca" - stwierdził przedstawiciel Rozwoju Plus Piotr Müller, apelując o powołanie komisji śledczej.

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Z kolei rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek powołał się na wypowiedź "Przemysława Krala z ZondaCrypto z 4 grudnia 2025 roku". "Zondacrypto nie ma interesu w przyjmowaniu lub odrzucaniu ustawy. (…) W praktyce jej przyjęcie wsparłoby nas nawet bardziej niż weto" - przytoczył we wpisie.

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"Ludzie Tuska zaprosili do Sejmu ludzi Zondacrypto, by na tajnej części 2 września 2025 r. omawiać poprawki do ustawy Tuska-Krala. Kurtyna! A teraz wysłali Giertycha do Krala, by to moim zdaniem tuszować" - stwierdził z kolei Janusz Kowalski, związany z PiS poseł niezrzeszony.

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Donald Tusk ujawnia zeznania Przemysława Krala. W tle Ziobro i otoczenie Nawrockiego

Premier Donald Tusk zacytował fragmenty zeznań szefa Zondacrypto Przemysława Krala podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Szef rządu zabrał głos tuż przed głosowaniem, w którym posłowie nieskutecznie spróbowali przełamać weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut.

"Zbyszek zapoznał się z aktami (oskarżenia - red.). Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił" - cytował Tusk.

- Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry - stwierdził premier, dodając, że "umówiono się na łączną kwotę dwóch mln złotych".

Kral miał również stwierdzić, że pewna publicznie znana osoba miała mu obiecywać, że jeśli zostanie skazany, to Karol Nawrocki go ułaskawi.



