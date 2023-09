- Przed wyborami Donald Tusk powie wszystko, by zdobyć władzę - rozpoczął premier Mateusz Morawiecki piątkowe oświadczenie dla mediów. - Ale po wyborach zrobi wszystko, co każą jego brukselscy mocodawcy - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki: W Brukseli przepychają pakt o nielegalnej imigracji

Unijni biurokraci w sprawie paktu migracyjnego za nic mają bezpieczeństwo Polski - po prostu chcą zrealizować swój obłędny plan. Zdemolowane ulice, splądrowane sklepy, strach przed wyjściem wieczorem na spacer - to dzieje się w wielu krajach unijnych i to wszystko chce ściągnąć na Polskę opozycja - powiedział premier Morawiecki. - I jak zapewnił "kampania wyborcza to czas testu na wiarygodność. Pan Tusk własnie oblewa ten test. Widać gołym okiem, kto chce wpuścić nielegalnych imigrantów do Polski". - Dziś już wiemy, że Tusk oszukuje - dodał.