Premier: Tak dobrze o nas nie mówiono od dawna

- Powiem o sankcjach na ropę i węgiel i o tym co robimy, by Polacy nie musieli tyle płacić za energię, powiem o inflacji, o KPO, oraz o Ukrainie - zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że "Polska przeżywa festiwal solidarności po raz drugi, tak dobrze o nas nie mówiono od dawna i , organizujemy dostawy broni, humanitarne, jesteśmy głównych hubem logistycznym i aranżujemy sankcje". - Chciałbym w pas się pokłonić, dziękujemy wszystkim rodakom - powiedział. Przypomniał, że "potrzebujemy jedności".

- Mógłbym powiedzieć to swoimi słowami, ale powiem słowami Grzegorza Schetyny: Polska jest na pierwszej linii pomocy humanitarnej, w staraniu o sankcje. Dziękuje panie przewodniczący, zgadzam się z tym - powiedział premier z sejmowej mównicy.

Odnosząc się do KPO, mówił: Ja wiem, że PO chciałby, by był tam w KPO był jeden kamień milowy gwarantujący wam powrót do władzy, ale to ni byłby dobry kamień milowy, to byłby kamień młyński u szyi, niedoczekanie.

"My nie ustępujemy przed KE"

- Prawie sto procent czasu na negocjacje w związku z KPO poświęciliśmy reformie wymiaru sprawiedliwości, którą i tak planowaliśmy przeprowadzić, z punktu widzenia UE i problemów z tak zwaną praworządnością - mówił. - Otóż tak, w Polsce są problemy z praworządnością, bo nie ma równego traktowania obywateli przez sądy, także dzisiaj, dlatego jest potrzebna reforma, a problemy z praworządnością były także podczas waszych rządów i niech to też usłyszy Bruksela - dodał.

Ocenił, że "my nie ustępujemy przed KE, my wypracowujemy to, co i tak chcieliśmy zrobić, nie jesteśmy traktowani przez UE tak jak wy, czyli jak niepiękna panna na wydaniu, albo gorzej jak Rafał Trzaskowski traktuje kobiety". - Negocjowaliśmy jak równy z równym i mamy jako taki kompromis - uznał szef rządu.

- To trwało, była to mitręga, przyznaję - dodał. Wówczas przemówienie premiera zakłócili posłowie opozycji wykrzykujący "drożyzna" oraz "obligacje". - Zaraz powiem i o tym - zapewnił premier.

Powiedział, zwracając się do opozycji: Ja wiem, że was boli to, że ja zostawiłem za sobą złote trony, ja wybrałem służbę publiczną, a wasz lider zostawił zaszczytną funkcję premiera dla kasy w Brukseli.

Premier: Uważajcie co robi PO i opozycja

- Chcecie usłyszeć o obligacjach? - pytał z mównicy posłów opozycji. Przypomniał, że od dawna namawia Polaków do zakupu obligacji. - To chyba dobrze, że za moimi słowami idą czyny - dodał. Przekazał, że "od 10 do 30 tys. złotych miesięcznie przekazuje na działania charytatywne".

Wracając do tematu KPO, powiedział, że różne kraje UE mają różną liczbę warunków, czyli "kamieni milowych". - My mamy 283, no i co z tego, ogromna większość z tych kamieni milowych jest ujęta już w istniejących lub procedowanych dyrektywach.

Zdaniem premiera większość z nich jest neutralna dla Polski z "wyjątkiem tych, co tak twardo negocjowaliśmy". Powiedział, że liczy na to, że pieniądze z KPO trafią do Polski do końca tego roku lub w przyszłym. - To ważne dla Polski środki - dodał.

- Drodzy rodacy - zaapelował - uważajcie co robi PO i opozycja na różnych forach międzynarodowych, dziś chcą zakrzyczeć to, że będą głosować przeciw KPO, to bardzo duży błąd, który mógłby bardzo wiele Polskę kosztować.

- Na forum UE partie opozycje namawiają Komisję do sankcji na Polskę. Trudno wam poprzeć sankcje na Rosję, a popieracie na Polskę - dodał.