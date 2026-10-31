W skrócie W programie "Kalejdoskop Wydarzeń" Dorota Gawryluk i Jan Wróbel skrytykowali działania rządu Donalda Tuska wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym po tym, jak zarządzono przerwę w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał zaplanowaną podróż do Senegalu i wrócił do kraju w związku z protestami oraz sytuacją przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

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W sobotnim wydaniu programu "Kalejdoskop Wydarzeń" Dorota Gawryluk oraz Jan Wróbel mówili o nocnych protestach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Gawryluk przypomniała swoje słowa z wcześniejszego wydania programu. Mówiła wówczas, że "Donald Tusk stracił polityczną intuicję i słuch społeczny".

- Po tym, co wydarzyło się wczoraj, mam takie wrażenie, że premier Donald Tusk stracił również resztki zdrowego rozsądku i chyba resztki przyzwoitości, jeśli politycy mają jakąkolwiek przyzwoitość - wskazała.

Jej zdaniem, obrazków, które wczoraj poszły w świat, "nie da się niczyć wytłumaczyć, ani niczym usprawiedliwić".

Spór o Trybunał Konstytucyjny. "Donald Tusk stracił resztki zdrowego rozsądku"

Gdy zapytała Jana Wróbla "o co mogło chodzić premierowi, że w taki sposób przywraca praworządność za pomocą policjantów i używa takich absolutnie bezprawnych metod", odpowiedział on, że "był na miejscu, jednak nie będzie bronił Donalda Tuska".

- Zakładasz, że celem tych działań ma być przywrócenie praworządności. No chyba nic akurat na to nie wskazuje. Donald Tusk napisał, że po latach PiS-owskiego bezprawia, będzie nasze bezprawie. Za którym bezprawiem jesteś? - odniósł się Jan Wróbel do wpisu premiera.

Obecny podczas wczorajszych protestów Wróbel wskazał także, że to, co podczas nich widział, "według jego najgłębszej wiedzy" nie było prawem. Podkreślił jednak, że nie było to spowodowane pojawieniem się policji.

- Nie byłem wtedy, kiedy prezydent przejechał, ale przez te ponad dwie godziny nocne, które oglądałem, policja zachowywała się bez zarzutu - wskazał Wróbel.

Jak wskazał, należy mieć pretensje do tych, którzy policjantkom i policjantom wydają takie dyspozycje, by utrudniać prezydentowi wejście do siedziby TK. - Chcę policji, która twardo wykonuje swoje polecenia - wskazywał, co skontrowała Gawryluk mówiąc, że chce "żyć w kraju, w którym policja nie łamie prawa".

"Kalejdoskop Wydarzeń". Dorota Gawryluk o sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej

Dorota Gawryluk dodała ponadto, że "nie chce ludzi, którzy stosując przemoc fizyczną, używają policji, i próbują pokrętnie to tłumaczyć przepisami prawa". Wskazała także na "pożal się Boże sędzię Annę Korwin-Piotrowską", która jej zdaniem została wystawiona na pierwszy front.

Prowadząca "Kalejdoskopu Wydarzeń" nazwała jej działania "absolutną kompromitacją", a ją samą określiła jako "absolutnie słaby punkt".

- Na początku poinformowała wszystkich publiczne, że nie chce widzieć się z prezydentem (...), czyli przebiła nawet pana Włodzimierza Czarzastego" - mówiła.

- Dostała telefon, że zrobiła błąd, ponieważ te informacje już się roznosiły i generalnie wszyscy śmiali się z pani sędzi - dodała Gawryluk mówiąc, że Korwin-Piotrowska "ma temperament polityka, ale słabego, bo przemocowego".

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pojawiła się policja

W piątek wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja, a na stronie TK informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że kierującą TK została sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Przed TK nasiliły się protesty, a udział w nich wzięli udział posłowie opozycji, w tym m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na miejscu pojawił się też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki przerwał zaplanowany wcześniej lot do Senegalu. "W takim momencie prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na platformie X prezydent.



