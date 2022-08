Premier: Rząd będzie debatował nad zaostrzeniem kar za zanieczyszczanie wód

Premier Mateusz Morawiecki w Święto Wojska Polskiego docenił pracę żołnierzy, strażaków i wolontariuszy, którzy pracują przy odławianiu śniętych ryb.

- Wszystkie te działania prowadzą, po wyjaśnieniu przyczyn ekologicznej katastrofy, do tego, aby Odra mogła się odrodzić - mówił.

- Dla mnie ważne, że jeżeli doszło do jakiegoś zatrucia toksynami, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. Dlatego już teraz dyskutujemy, a jutro podczas posiedzenia Rady Ministrów będzie specjalna debata w jaki sposób zaostrzyć przepisy przeciwko przestępcom, którzy zrzucają różne chemiczne substancje do cieków wodnych, rzek jezior. Zaznaczam, że kary powinny być jeszcze bardziej surowe - zapowiedział.

Skażenie Odry. Premier: Badane są wszystkie możliwe teorie

- Zrobię wszystko, żeby nie tylko do końca wyjaśnić przyczyny tego fatalnego, ekologicznego zdarzenia, ale również dodatkowo, żeby na przyszłość budować mechanizmy prewencyjne, tam gdzie tylko można to zrobić - dodał Morawiecki.

Szef rządu powiedział, że "badane są wszystkie możliwe teorie". - Strona niemiecka również nie jest wstanie powiedzieć co się stało (...) Laboratoria prowadzą bardzo specjalistyczne badania. Narazie nie wiemy czy doszło do zakażenia, jeśli tak, to jakimi substancjami - stwierdził.

Podkreślił, że strona polska jest cały czas w kontakcie z Niemcami oraz Komisją Europejską.

Skażenie Odry. Premier o rtęci: To fake news, który podchwycił Donald Tusk

Mateusz Morawiecki odniósł się również do publikacji niemieckich mediów na temat rtęci w Odrze. Powiedział, że to "fake news, który został przedstawiony przez Platformę Obywatelska". - Donald Tusk bardzo ochoczo go podchwycił, oni chyba trzymali kciuki za tą rtęć i zdziwili się później zdementowaniu przez pana Fogla i ministrowi po stronie niemieckiej - mówił szef rządu.

Dodał, że "na pewno można było usprawnić i przyśpieszyć wymianę informacji pomiędzy stroną polską i niemiecką". a "współpraca przebiega dobrze'.

Skażenie Odry. Strażacy odławiają śnięte ryby

80 ton śniętych ryb odłowili strażacy na Odrze od piątku - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

W zwalczanie skutków katastrofy ekologicznej na Odrze zaangażowanych jest 450 strażaków. Działają oni głównie w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. "Cały czas rozstawiają zapory, odławiają martwe ryby. Od minionego piątku zebrali ok. 80 ton martwych ryb" - powiedział Kierzkowski.