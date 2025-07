Premier reaguje po słowach Hołowni. "Mogą zrodzić konsekwencje"

Premier podkreślił, że "musimy odbudować też wiarę w sens tego, co robimy". - To jest też taka uwaga pod adresem moich koalicjantów (...). Ci wszyscy, którzy chcieli zmiany, wierzyli dokładnie, że potrzeba zmiany na rzecz fundamentalnej wartości, to to, co łączy. To tłumaczę do dziś, nie zawsze z powodzeniem, moim partnerom w koalicji - dodał.