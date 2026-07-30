Premier reaguje na naruszenie przestrzeni powietrznej. "Zwołałem zespół"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb" - przekazał Donald Tusk. Premier zaznaczył, że jest na bieżąco informowany o okolicznościach sprawy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Donald Tusk.
Tarnawa-Kolonia. Donald Tusk reaguje po upadku obiektu. Pilne spotkanieJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskiego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę i powołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony oraz służb.
  • Rzecznik rządu przekazał, że premier jedzie na Lubelszczyznę, gdzie w Tarnawie-Kolonii odnotowano upadek niezidentyfikowanego obiektu i zgłoszono wybuch.
  • Według komunikatów polskich władz natychmiast wdrożono procedurę alarmową, a służby pracowały na miejscu incydentu, wstępnie znajdując dziesięciometrowy lej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" - czytamy w wpisie Donalda Tuska na platformie X.

Kilka minut później rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że szef rządu jest już w drodze na Lubelszczyznę. Narada ma się rozpocząć około godz. 10.15.

W czwartek nad ranem w miejscowości Tarnawa-Kolonia doszło do upadku niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie dotyczące wybuchu.

Tarnawa-Kolonia. Upadek nieidentyfikowanego obiektu, reaguje szef MON

Incydent na Lubelszczyźnie skomentował także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń" - napisał na X, dziękując wszystkim koordynującym akcję polskiego lotnictwa w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.

"Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia" - poinformował szef MON.

"W nocy naruszona została polska przestrzeń powietrzna, Natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowaniu o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują na miejscu" - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Zobacz również:

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska

"Niezwykle ciężka noc". Szef MON reaguje, premier zmienia plany

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Wcześniej na antenie Polsat News głos zabrała rzeczniczka MSWiA. - W miejscowości Tarnawa-Kolonia rzeczywiście doszło do znalezienia 10-metrowergo leja na ziemi - wyjaśniła Karolina Gałecka. Znajduje się on w odległości ok. dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań.

Rzeczniczka podkreśliła, że na razie nie zidentyfikowano obiektu, którego upadek doprowadził do powstania leja. - Służby ustalają, co to jest. Czy to jest pocisk, czy to jest rakieta - nie chcę na razie spekulować - zaznaczyła.

Eksplozja i ogromny lej w Tarnawie-Kolonii. Komunikat DORSZ

W związku z incydentem komunikat wydało także Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak poinformowano w komunikacie, o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego identyfikacji wysłano myśliwiec F-16, obiekt szybko jednak zniknął z radarów.

"W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim" - przekazano.

Zobacz również:

Ogromny krater na Lubelszczyźnie po upadku niezidentyfikowanego obiektu
Polska

"Strach", "pojawił się śmigłowiec". Niespokojna noc na Lubelszczyźnie

Paweł Basiak
Łukasz Dubaniewicz
Paweł Basiak, Łukasz Dubaniewicz, Dorota Hilger

Wcześniej, kilkanaście minut po godz. 2 w nocy DORSZ informowało o rozpoczęciu operacji polskiego lotnictwa. Poderwano myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Z kolei w Lublinie i na terenie większości powiatów województwa lubelskiego ok. godziny 3.50 rozbrzmiały syreny alarmowe. Alarm nie dotyczył północnych powiatów i miał związek z operowaniem rosyjskiego lotnictwa w Ukrainie. Po kilkunastu minutach sygnał rozległ się ponownie, co oznacza odwołanie alarmu.

Rosja przeprowadziła nocą z środy na czwartek zmasowany atak na ukraińskie miasta. W wyniku ostrzału Lwowa, Kijowa, Krzywego Rogu oraz obwodu połtawskiego zginęło co najmniej kilka osób, w tym dwoje dzieci, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Zobacz również:

Zmasowany atak na budynki w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Tragiczna noc w Ukrainie. Ataki na Lwów i Krzywy Róg

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Kto i dlaczego idzie z Morawieckim? INTERIA.PL

Najnowsze