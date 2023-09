Premier: Polskie Kraby sprawdziły się w Ukrainie

Polskie Kraby będą produkowane w Gliwicach

Jak dodał Morawiecki, "to bardzo ważne dla zwiększania potencjału produkcji". - Do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebna jest silna polska armia. Będziemy bronić każdego kawałka polskiej ziemi. Będziemy to robić w największym sojuszu militarnym jakim jest NATO. Będziemy to robić przez rozbudowę polskiej armii, we współpracy z naszymi sojusznikami - podkreślił premier.