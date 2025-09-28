Premier podzielił się rodzinnym kadrem. W tle ostrzeżenie policji

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z grzybobrania w towarzystwie wnuczki. "Zakończone pełnym sukcesem" - podkreślił premier we wpisie. Niemal w tym samym czasie policja wydała apel o zachowanie środków bezpieczeństwa podczas wypraw na grzyby. "Nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie" - czytamy w komunikacie.

Premier podzielił się zdjęciem z wyprawą z wnuczką. W tle apel policji
Premier podzielił się zdjęciem z wyprawą z wnuczką. W tle apel policjiFacebook / Donald Tusk / KPP Opole Lubelskiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z pierwszego grzybobrania ze swoją wnuczką.
  • Premier podkreślił udane zakończenie wyprawy i radosny rodzinny czas.
  • Policja wydała apel o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomniała zasady bezpieczeństwa podczas grzybobrania.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielne popołudnie w mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawił się wpis dotyczący prywatnej sfery życia premiera. Szef rządu podzielił się z internautami zdjęciem z wyprawy z wnuczką do lasu.

"Pierwsze grzybobranie w życiu zakończone pełnym sukcesem (co nie znaczy, że od razu pełnym koszem). Z pomocą Franka oczywiście" - napisał premier pod zdjęciem wnuczki niosącej wiklinowy koszyk. Koło dziewczynki widać wspomnianego w opisie psa.

Donald Tusk z wnuczką na grzybach. Policja przypomina o środkach bezpiczeństwa

Post premiera zbiegł się w czasie z sobotnim apelem policji, która przypomina, że grzybobranie - choć cieszące się dużą popularnością - niesie ze sobą pewne ryzyko i wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa.

Zobacz również:

W środę służby pojawiły się w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Stanisławka w pow. zamojskim
Małopolskie

Poszedł na grzyby, znalazł obiekt podobny do drona. Komunikat policji

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    "Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że nie każdy kto idzie do lasu, potrafi sprawnie się po nim poruszać. Każdego roku policjanci otrzymują zgłoszenia, z których wynika, że ktoś zgubił się w lesie. Wtedy służby ratunkowe wyruszają z pomocą i poszukują zaginionych" - pisze policja w komunikacie, przypominając o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.

    • przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o wyprawie oraz wskazać im najbliższą okolicę, w której będziemy przebywać. Powiedzmy im również kiedy zamierzamy wrócić do domu;
    • do lasu najlepiej wybierać się w towarzystwie - im więcej osób, tym lepiej. Dzieci, starsze i schorowane osoby nie powinny same wchodzić do lasu;
    • gdy na grzyby wybieramy się z dziećmi - nie traćmy ich z oczu i nie pozwalajmy samym odchodzić zbyt daleko;
    • nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni. Najlepiej jednak wybierać się do lasu o takiej porze kiedy mamy pewność, że zdążymy jeszcze przed zmrokiem wrócić do domu.
    • przydatny będzie telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się pomocny w sytuacjach kryzysowych;
    • warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;
    • kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie lepiej nie odchodźmy zbyt daleko od drogi, w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną;
    • zbierajmy grzyby tylko jadalne, najlepiej takie co do których mamy pewność, że są jadalne. Jeśli nie mamy pewności co do rodzaju grzybów jakie zebraliśmy, po powrocie sprawdźmy je w najbliższym punkcie sanepidu.

    "Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w lesie zależy przede wszystkim od nas samych. Nie traćmy rozsądku i czujności, pilnujmy swoje pociechy i zawsze sprawdzajmy czy wiemy którędy kierować się do wyjścia z lasu" - podsumowała policja.

    Zobacz również:

    Zatrzymanie mężczyzny na jednym z poligonów Bundeswehry (Zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Znaleźli go na niemieckim poligonie. Miał nietypową wymówkę

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Wydarzenia": Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. Obejmie całą WarszawęPolsat News

    Najnowsze