Premier podzielił się rodzinnym kadrem. W tle ostrzeżenie policji
Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z grzybobrania w towarzystwie wnuczki. "Zakończone pełnym sukcesem" - podkreślił premier we wpisie. Niemal w tym samym czasie policja wydała apel o zachowanie środków bezpieczeństwa podczas wypraw na grzyby. "Nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie" - czytamy w komunikacie.
W skrócie
- Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z pierwszego grzybobrania ze swoją wnuczką.
- Premier podkreślił udane zakończenie wyprawy i radosny rodzinny czas.
- Policja wydała apel o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomniała zasady bezpieczeństwa podczas grzybobrania.
W niedzielne popołudnie w mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawił się wpis dotyczący prywatnej sfery życia premiera. Szef rządu podzielił się z internautami zdjęciem z wyprawy z wnuczką do lasu.
"Pierwsze grzybobranie w życiu zakończone pełnym sukcesem (co nie znaczy, że od razu pełnym koszem). Z pomocą Franka oczywiście" - napisał premier pod zdjęciem wnuczki niosącej wiklinowy koszyk. Koło dziewczynki widać wspomnianego w opisie psa.
Donald Tusk z wnuczką na grzybach. Policja przypomina o środkach bezpiczeństwa
Post premiera zbiegł się w czasie z sobotnim apelem policji, która przypomina, że grzybobranie - choć cieszące się dużą popularnością - niesie ze sobą pewne ryzyko i wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa.
"Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że nie każdy kto idzie do lasu, potrafi sprawnie się po nim poruszać. Każdego roku policjanci otrzymują zgłoszenia, z których wynika, że ktoś zgubił się w lesie. Wtedy służby ratunkowe wyruszają z pomocą i poszukują zaginionych" - pisze policja w komunikacie, przypominając o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
- przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o wyprawie oraz wskazać im najbliższą okolicę, w której będziemy przebywać. Powiedzmy im również kiedy zamierzamy wrócić do domu;
- do lasu najlepiej wybierać się w towarzystwie - im więcej osób, tym lepiej. Dzieci, starsze i schorowane osoby nie powinny same wchodzić do lasu;
- gdy na grzyby wybieramy się z dziećmi - nie traćmy ich z oczu i nie pozwalajmy samym odchodzić zbyt daleko;
- nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni. Najlepiej jednak wybierać się do lasu o takiej porze kiedy mamy pewność, że zdążymy jeszcze przed zmrokiem wrócić do domu.
- przydatny będzie telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się pomocny w sytuacjach kryzysowych;
- warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;
- kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie lepiej nie odchodźmy zbyt daleko od drogi, w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną;
- zbierajmy grzyby tylko jadalne, najlepiej takie co do których mamy pewność, że są jadalne. Jeśli nie mamy pewności co do rodzaju grzybów jakie zebraliśmy, po powrocie sprawdźmy je w najbliższym punkcie sanepidu.
"Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w lesie zależy przede wszystkim od nas samych. Nie traćmy rozsądku i czujności, pilnujmy swoje pociechy i zawsze sprawdzajmy czy wiemy którędy kierować się do wyjścia z lasu" - podsumowała policja.