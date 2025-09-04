Premier po spotkaniu "Koalicji chętnych". Wskazał rolę Polski
Donald Tusk zapewnił, że nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie, Polska nie wyśle tam żołnierzy. - Natomiast my jesteśmy odpowiedzialni za logistykę - podkreślił. - To jest zadanie wyjątkowej wagi. Wszyscy akceptują tę formę obecności Polski w pomocy dla Ukrainy - dodał premier.
W skrócie
- Donald Tusk zapewnił, że Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy nawet po zakończeniu wojny.
- Polska odpowiada za wsparcie logistyczne dla Ukrainy i ta rola jest szeroko akceptowana.
- Na szczycie w Paryżu omawiano gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i działania Europy.
- Premier wskazał na powszechne rozczarowanie brakiem efektów negocjacji z Rosją.
Donald Tusk spotkał się z dziennikarzami podczas lotu powrotnego ze szczytu w Paryżu. - Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mogą stać się materialne. Jestem pod dużym wrażeniem determinacji i dobrej współpracy na poziomie europejskim - powiedział Donald Tusk
- Optymistyczne jest to, co Europa sobą reprezentuje w tej chwili. Zdecydowanie mniej optymistycznie oceniamy zachowania Rosji - podkreślił lider Koalicji Obywatelskiej.
Misja stabilizacyjna w Ukrainie. Tusk: Nie wyślemy polskich żołnierzy
W trakcie rozmowy z dziennikarzami szef polskiego rządu zapewnił, że nawet po zakończeniu wojny nie wyślemy do Ukrainy swoich żołnierzy.
- Polska nie przewiduje wysyłania żołnierzy. (...) Natomiast my jesteśmy odpowiedzialni za logistykę - wyjaśnił Tusk. - To jest zadanie wyjątkowej wagi. Wszyscy akceptują tę formę obecności Polski w pomocy dla Ukrainy - podkreślił.
Szczyt w Paryżu. Donald Tusk: Wszyscy są rozczarowani brakiem efektów
Spotkanie tzw. koalicji chętnych w Paryżu miało dwie części. W drugiej doszło do łączenia z prezydentem USA Donaldem Trupem. Republikaninowi towarzyszył Steve Witkoff, specjalny wysłannik ds. Rosji.
- Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można by było skłonić Putina do podjęcia rozmów - tłumaczył premier. - Nikt nie ukrywał: mimo wysiłków wszyscy są rozczarowani brakiem efektów - relacjonował Donald Tusk, wskazując na spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce oraz szczyt w Waszyngtonie.
- Europa jest gotowa. Prezydent Trump jest raczej gotów czekać i dawać czas Putinowi i Rosji, a Rosja gra na zwłokę i nastawiona jest na fałszywą grę, na razie bez żadnej realnej nadziei, że dojdzie do rychłego spotkania między prezydentami Putinem i Zełenskim - poinformował premier.
Donald Tusk po spotkaniu "koalicji chętnych". "Są konkrety"
Donald Tusk nie chciał zdradzić szczegółów czwartkowego szczytu w Paryżu. Jak podkreślił, "jest zobowiązany do dyskrecji". - Konkrety są. Jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, które mają dostarczyć państwa europejskie, to są bardzo konkretne rzeczy. (...) Bardzo wszyscy chcieli, żeby zwłaszcza Amerykanie zobaczyli, że jak Europa się do czegoś zobowiązuje, to dostarcza - przekazał.
- Będziemy rozmawiali o utworzeniu bezpiecznego nieba nad Ukrainą. Będziemy bardzo tutaj ostrożni. Zapowiedziałem naszym partnerom, że Polska jest bardzo zainteresowana, żeby niebo było bezpieczne, ale to musi być także związane z gwarancjami bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Polskę. My nie możemy obniżyć poziomu własnego bezpieczeństwa - zaznaczył premier.