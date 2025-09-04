Premier po spotkaniu "Koalicji chętnych". Wskazał rolę Polski

W skrócie Donald Tusk zapewnił, że Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy nawet po zakończeniu wojny.

Polska odpowiada za wsparcie logistyczne dla Ukrainy i ta rola jest szeroko akceptowana.

Na szczycie w Paryżu omawiano gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i działania Europy.

Premier wskazał na powszechne rozczarowanie brakiem efektów negocjacji z Rosją.

Donald Tusk spotkał się z dziennikarzami podczas lotu powrotnego ze szczytu w Paryżu. - Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mogą stać się materialne. Jestem pod dużym wrażeniem determinacji i dobrej współpracy na poziomie europejskim - powiedział Donald Tusk

- Optymistyczne jest to, co Europa sobą reprezentuje w tej chwili. Zdecydowanie mniej optymistycznie oceniamy zachowania Rosji - podkreślił lider Koalicji Obywatelskiej.

Misja stabilizacyjna w Ukrainie. Tusk: Nie wyślemy polskich żołnierzy

W trakcie rozmowy z dziennikarzami szef polskiego rządu zapewnił, że nawet po zakończeniu wojny nie wyślemy do Ukrainy swoich żołnierzy.

- Polska nie przewiduje wysyłania żołnierzy. (...) Natomiast my jesteśmy odpowiedzialni za logistykę - wyjaśnił Tusk. - To jest zadanie wyjątkowej wagi. Wszyscy akceptują tę formę obecności Polski w pomocy dla Ukrainy - podkreślił.

Szczyt w Paryżu. Donald Tusk: Wszyscy są rozczarowani brakiem efektów

Spotkanie tzw. koalicji chętnych w Paryżu miało dwie części. W drugiej doszło do łączenia z prezydentem USA Donaldem Trupem. Republikaninowi towarzyszył Steve Witkoff, specjalny wysłannik ds. Rosji.

- Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można by było skłonić Putina do podjęcia rozmów - tłumaczył premier. - Nikt nie ukrywał: mimo wysiłków wszyscy są rozczarowani brakiem efektów - relacjonował Donald Tusk, wskazując na spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce oraz szczyt w Waszyngtonie.

- Europa jest gotowa. Prezydent Trump jest raczej gotów czekać i dawać czas Putinowi i Rosji, a Rosja gra na zwłokę i nastawiona jest na fałszywą grę, na razie bez żadnej realnej nadziei, że dojdzie do rychłego spotkania między prezydentami Putinem i Zełenskim - poinformował premier.

Donald Tusk po spotkaniu "koalicji chętnych". "Są konkrety"

Donald Tusk nie chciał zdradzić szczegółów czwartkowego szczytu w Paryżu. Jak podkreślił, "jest zobowiązany do dyskrecji". - Konkrety są. Jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, które mają dostarczyć państwa europejskie, to są bardzo konkretne rzeczy. (...) Bardzo wszyscy chcieli, żeby zwłaszcza Amerykanie zobaczyli, że jak Europa się do czegoś zobowiązuje, to dostarcza - przekazał.

- Będziemy rozmawiali o utworzeniu bezpiecznego nieba nad Ukrainą. Będziemy bardzo tutaj ostrożni. Zapowiedziałem naszym partnerom, że Polska jest bardzo zainteresowana, żeby niebo było bezpieczne, ale to musi być także związane z gwarancjami bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Polskę. My nie możemy obniżyć poziomu własnego bezpieczeństwa - zaznaczył premier.

