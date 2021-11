Premier: Otwieramy szpitale tymczasowe, by zapewnić opiekę każdemu

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

"Staraliśmy się przygotować do 4. fali zapewniając powszechny dostęp do szczepień oraz ponownie uruchomiając tymczasowe szpitale" - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że "otwierają je, by zapewnić opiekę każdemu potrzebującemu".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki o czwartej fali / facebook.com