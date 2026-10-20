Sejm rozpatrywał we wtorek wniosek o odwołanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Po debacie głos zabrał sam minister. Tłumaczył, że "Polska ma dziś gospodarczą ambicję, by sięgać po jeszcze więcej". Jako sukces wskazał m.in. dołączenie kraju do elitarnego grona G20.

- Ciemne czasy dla polskiej gospodarki już się skończyły. Dziś wzrost gospodarczy w Polsce sięga 4 proc. Polska gospodarka należy do najszybciej rosnących w całej UE. Inflacja spadła z 18 proc. za rządów PiS, do 4 proc. - wyliczał.

Opozycja podnosiła, że Domański jest autorem projektu budżetu, który zakłada zadłużenie Polski na 300 mld złotych.

Donald Tusk stanął w obronie Andrzeja Domańskiego. "Dług będzie trzymany w ryzach"

W obronie ministra finansów stanął premier. Donald Tusk przyznał, że mamy wysoki deficyt i dług. - Z tym długiem nie lękajcie się. Póki jest Andrzej Domański, póki jest Koalicja 15 Października, a więc przez wiele, wiele następnych lat, ten dług będzie trzymany w ryzach - zadeklarował.

Jak zauważył, wszystkie duże europejskie kraje mają zadłużenie "nieporównywalnie większe niż Polska". Premier szczycił się niskim poziomem inflacji, niskim bezrobociem i największym wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej.

Zdaniem szefa rządu Andrzej Domański "jest wybitnym ministrem, bo udaje mu się, balansując naprawdę na pewnych ryzykach, (...) utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać duże pieniędzy tam, gdzie jest to potrzebne: dla ludzi, dla najbardziej potrzebujących i na bezpieczeństwo Polski".

Premier złoży wniosek do prezydenta. Chodzi o Andrzeja Domańskiego

- W związku z tym, że tak bardzo doceniliście Andrzej Domańskiego, złożę wniosek do prezydenta o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera polskiego rządu - zwrócił się do opozycji Tusk. Politycy koalicji rządzącej przyjęli zapowiedź premiera oklaskami na stojąco.

Obecnie w rządzie w randzie wicepremierów zasiada trzech polityków: Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz Radosław Sikorski.

Ostatecznie w głosowaniu nad wotum nieufności dla ministra finansów wzięło udział 438 posłów. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 204 posłów, przeciwko było 234 parlamentarzystów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

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