W skrócie Premier Donald Tusk wyraził wątpliwości wobec inicjatywy prezydenta dotyczącej powołania Rady Nowej Konstytucji i ocenił, że zależy mu bardziej na zmianie ustroju niż na ładzie konstytucyjnym.

Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej, a akty powołania wręczono pierwszym członkom rady.

W skład Rady Nowej Konstytucji weszli m.in. Julia Przyłębska, Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik i Józef Zych, a według rzecznika prezydenta znajdą się tam również przedstawiciele klubów, eksperci i osoby o różnych poglądach.

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji.

Premier Donald Tusk został w poniedziałek zapytany o inicjatywę prezydenta. - Nie ma takiej konstytucji, która byłaby w 100 proc. precyzyjna, jeśli chodzi o kompetencje różnych instytucji, władz i jakoś dawaliśmy radę przez te lata - ocenił.

Rada Nowej Konstytucji. Premier skomentował pomysł prezydenta

- Przy odrobinie dobrej woli i uczciwym czytaniu tej konstytucji, można bez większych wysiłków ustanowić dobre relacje przede wszystkim między rządem a prezydentem - stwierdził szef rządu.

Zdaniem Tuska aktualna konstytucja "jednoznacznie określa, kto rządzi, kto odpowiada za decyzje w Polsce i to jest oczywiście rząd". - Rzeczpospolita to republika parlamentarno-gabinetowa. Zadania i rola prezydenta jest dość precyzyjnie opisana w konstytucji, ale jeśli ktoś ma złą wolę i chcę tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość, ale to ze złymi skutkami - przestrzegł.

- Najgorsze reżimy miały pięknie napisane konstytucje, ale chodzi tak naprawdę o praktykę w działaniach - powiedział Tusk.

Tusk o intencjach Nawrockiego. "Chce mieć więcej do powiedzenia"

Premier wskazał - jakie jego zdaniem - intencje kryją się za pomysłem Karola Nawrockiego.

- Prezydent Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik, nie wydaje mi się politykiem, któremu zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju tak, żeby to on miał więcej do powiedzenia. Ale to jest iluzja o wydaje mi się, że nie byłoby to pożyteczne dla Polski. System, który mamy w tej chwili dobrze służby polskim sprawom - podkreślił.

- Ja nie wybieram się do pracy nad nową konstytucją z prezydentem Nawrockim - zapewnił dziennikarzy.

Tusk zapewnił, że jeśli pojawi się poważna propozycja w sprawie konstytucji, to jest gotów w niej uczestniczyć. - Ja nie będą udawał, że to jest poważna inicjatywa i ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego. Czułbym się dość groteskowo w takiej roli - zakończył.

Rada Nowej Konstytucji. Prezydent wręczył nominacje

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim z udziałem prezydenta akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali pierwsi członkowie, w tym m.in.: była prezesaTrybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek SejmuJózef Zych.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

