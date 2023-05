Premier o sporze wokół TK. "Tak było za opozycji i nikomu nie przeszkadzało"

Sebastian Przybył

Do roku 2016 roku włącznie w TK tzw. pełen skład, który mógł rozstrzygać, to było dziewięć osób. Dlaczego po prostu nie zmienić liczebności składu TK z powrotem do takiej, która obowiązywała przez lata w czasach rządów opozycji? Nikomu to wtedy nie przeszkadzało - stwierdził premier Mateusz Morawiecki, oceniając projekt PiS w sprawie organizacji pracy TK. Szef rządu odniósł się także do inflacji, polityki społecznej oraz lokalnych dofinansowań. - Kiedyś panoszyło się bezrobocie, bieda i niedostatek, ale przeprowadzamy strategiczne inwestycje - podkreślił premier.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Radziejach / Polsat News