- W najbliższym czasie możemy spodziewać się noty dyplomatycznej, która będzie podparta bardzo dokładnymi analizami, materiałami, które nie tylko pokazują nasze racje od strony moralnej, ale również od strony historycznej, politycznej i prawnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w poniedziałek rano w Warszawie.

Polska oszacowała, że Niemcy powinny zapłacić 6,2 biliona złotych reparacji wojennych za straty poniesione w czasie II wojny światowej.

Morawiecki: Chcemy do 2040 roku zbudować sześć reaktorów atomowych

Premier został zapytany o kwestie energetyki jądrowej w Polsce.

- Chcemy w najbliższych kilkunastu latach, do 2040 roku, osiągnąć poziom co najmniej sześciu reaktorów i dziewięciu gigawatów mocy. Wierzę, że ten cel jest możliwy do przekroczenia. Chcemy współpracować z naszymi partnerami - mówił.

Premier dodał, że do tej pory najbardziej zaawansowane rozmowy są prowadzone z partnerami z USA.

- O tym w szczególności rozmawiałem z wiceprezydent Kamalą Harris. Rozmawialiśmy o konkretnych firmach, konkretnych technologiach, o tym jak przyśpieszyć ten proces - mówił.

Podkreślił, że kilka dni temu w Paryżu prowadził rozmowy o energetyce jądrowej z Emmanuelem Macronem.

- Wierzę, że ta współpraca jest kompatybilna. Rozmawiamy również z Koreańczykami o technologii amerykańskiej, którą oni wdrożyli. Wszystko to jest spójne, jest to jednolita koncepcja i nie sprzeczne ze sobą rozmowy. Chcemy z nimi przyśpieszyć, bo widzimy doskonale, jak w gruzach legła ta niemiecko-rosyjska polityka przyjaźni gazowej, która doprowadziła do nieszczęścia w Europie - podsumował.

