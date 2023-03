Premier o produkcji amunicji: Rada Ministrów przyjmie wieloletni program

- Polski przemysł zbrojeniowy staje się coraz ważniejszym elementem całej architektury obrony państwa (...). Jesteśmy po wielu rozmowach w UE, w Brukseli, zainicjowaliśmy program wspólnego zakupu amunicji - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Zakładach Metalowe DEZAMET S.A., należących do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

Jak podkreślił, Polka przystąpiła do tego programu kilka dni temu i razem z innymi krajami będzie kupować amunicję głównie za pieniądze europejskie. - Mamy do czynienia z tym, na co od dawna czekaliśmy. Polskie wysiłki zbrojeniowe, donacje, przekazywanie uzbrojenia na Ukrainę zostało bardzo docenione w Brukseli - zaznaczył Morawiecki.

Reklama

Premier stwierdził, że komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton jest z nim w stałym kontakcie i rozmawiają o tym, jak ten program może być skonstruowany, aby kraje takie jak nasz były w stanie podnosić swoje zdolności produkcyjne również w zakresie wsparcia produkcji w zakładach zbrojeniowych.

Morawiecki nawiązał również do Ukrainy. - Dzisiaj najpilniejszą potrzebą na tetrze wojennym jest amunicja. (...) Będziemy tę amunicje dostarczać, ale jednocześnie finansowanie będzie z budżetu unijnego - mówił.

- Rada Ministrów w ciągu kilku dni przyjmie specjalny wieloletni program, który będzie wspierał produkcję amunicji w różnych częściach kraju, w firmach prywatnych i państwowych - podkreślił premier Morawiecki. Dodał, że obecnie w całej Europie, a nawet - według niego - w całym NATO - jest za mało.

Stwierdził, że głównym celem jest uzupełnienie zapasów. Morawiecki podkreślił, że chcą, aby zakłady produkcji amunicji - obecne lub te, które będą tworzyć - miały "możność produkcji amunicji w zakresie, który jest Polsce potrzebny".