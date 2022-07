Premier o mailach Dworczyka: Nie dajmy się wciągnąć w sidła polityki Kremla

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Jest potwierdzone przez znakomite firmy międzynarodowe, że włamania na skrzynki mailowe polskich, niemieckich i brytyjskich polityków, to prowokacja białoruskich i rosyjskich służb; nie dajmy się wciągnąć w sidła polityki Kremla - powiedział premier Mateusz Morawiecki. To komentarz do wyciekających regularnie maili ze skrzynki Michała Dworczyka, których wiarygodność jest stale kwestionowana przez przedstawicieli rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Artur Barbarowski / East News