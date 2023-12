Premier o kredycie 2 procent: Zdecydowaliśmy o zwiększeniu finansowania

Zwiększenie finansowania projektu "Bezpieczny kredyt 2 proc". Premier: Interesuje nas perspektywa ludzi

"Lokalna półka". Mateusz Morawiecki: Nam chodzi o rolników

Stwierdził, że został on "kierunkowo przyjęty", ale chcą, aby doprowadzić do wysłuchania publicznego, żeby "uniknąć podejrzeń o naciski". Premier Morawiecki dodał, że założenia dotyczące projektu są dobre. - Skraca to drogę od pola do stołu, a więc eliminuje pewnych pośredników, którzy powodują, że produkt jest droższy dla konsumentów, droższy dla Polaków - powiedział.