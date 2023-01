Premier o decyzji Niemiec. "Czołgi nie są po to, by jeździć na defiladzie"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

- Bardzo dobrze się stało, że rząd Niemiec zdecydował się wesprzeć Ukrainę. Czołgi nie są po to, by jeździć na defiladzie, lecz wspierać walczących w obronie wolności i suwerenności - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Towarzyszący mu komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič wyliczył, że w związku z atakiem Rosji do Ukrainy dotarło około 80 tysięcy ton pomocy ze strony Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz / Kancelaria premiera / Twitter