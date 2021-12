Premier Morawiecki w poniedziałek wziął udział w odprawie z przedstawicielami służb mundurowych i spotkał się z funkcjonariuszami, którzy pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Podczas wystąpienia, które później zamieściła w mediach społecznościowych jego kancelaria, podkreślał, że granica to nie jest tylko miejsce na mapie, ale jest to "nasza najświętszą niepodległość, dzięki której możemy budować nasz kraj po naszemu".

Premier: przetrwamy ten czas i obronimy naszą granicę

Szef rządu mówił też o niezbędnym sprzęcie służącym ochronie granicy, ale jak zaznaczył, nie ma wątpliwości, że "najważniejszy przy obronie granicy jest żołnierz, funkcjonariusz Straży Granicznej, Policji. Chciałbym podziękować za taką wzorową współpracę między formacjami. Za to, że w czasach próby, jak jest ciężko, potrafimy ze sobą bardzo blisko, bardzo ściśle współpracować" - powiedział Morawiecki. Dziękował też służbom za współpracę z miejscową ludnością.

Dziękował też żołnierzom i funkcjonariuszom za to, że z dumą bronią honoru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza. "Robicie to z ogromną godnością, ale też z zaangażowaniem, bo to wy uratowaliście wiele istnień ludzkich" - mówił, odnosząc się do nielegalnych migrantów, którym udało się przekroczyć polską granicę, i potrzebowali pomocy.

Morawiecki zapewniał też żołnierzy i funkcjonariuszy, że rząd stoi za nimi murem. - Jeżeli czegoś jeszcze potrzeba wam, to kierujcie poprzez swoich dowódców do ministra obrony narodowej, ministra SWiA takie postulaty, potrzeby i preferencje. To, co potrzebujecie, postaramy się szybko zapewnić - mówił.

Zwrócił uwagę, że "trudny czas przed nami, czas świąteczny, ale musimy go przetrwać". - Musimy bronić naszej granicy i wiem, że dzięki takiemu wzorowemu działaniu, zachowaniu, wzorowej służbie przetrwamy ten czas i obronimy naszą granicę - powiedział premier.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już ok. 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. takich prób, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu -7,7 tys. a w sierpniu-3,5 tys.

Od 2 września do 30 listopada, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Wprowadzenie takiego zakazu umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.