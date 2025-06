Należąca do firmy SpaceX rakieta Falcon 9 ma wynieść kapsułę Dragon z członkami misji Ax-4 z kompleksu startowego 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego NASA na Przylądku Canaveral na Florydzie. Astronauci mają dotrzeć do ISS o ok. 13 czasu polskiego w czwartek.