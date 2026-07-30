Premier mówi o rakiecie. "Byliśmy gotowi do zestrzelenia"

Donald Tusk poinformował w czwartek o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskiego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę i powołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony oraz służb. Na Lubelszczyźnie trwa konferencja prasowa.

- Jesteśmy dzisiaj od wczesnych godzin porannych wszyscy bardzo zmobilizowani. Wiadomo co się stało, w czasie masywnych nalotów, ataku rakietowego ze strony Rosji na zachodnią Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - oznajmił premier i dodał, że "nie ma żadnych informacji ani o ofiarach, ani o stratach".

- Odpowiednie służby, wojsko, nasi piloci, nasze samoloty zadziałały bardzo szybko i sprawnie, nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym - tłumaczył szef rządu.

- Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzą, wojsko było gotowe do jej zestrzelenia w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot - przekazał Donald Tusk.

Szef rządu powiedział, że wszystkie informacje wskazują na to, iż to co spadło w Tarnawie-Kolonii to rosyjski pocisk manewrujący - Ch-101. - Ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania, będziemy chcieli mieć 100-procentową pewność: jaki to pocisk, kto go wystrzelił, czy eksplozja ładunku, czy samo uderzenie tej rakiety spowodowało ten krater. Tę informację bardzo szybko przekażemy, jak tylko będzie gotowa - zapewnił premier.

Donald Tusk zaznaczył, że pomoc Ukrainie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski. - To zdarzenie z cieńszej nocy, po raz kolejny to potwierdza - dodał.

Szef MON: Schemat działania się sprawdził

Głos podczas konferencji zabrał także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Od późnych godzin wieczornych dowódca operacyjny gen. Ireneusz Nowak postawił w stan najwyższej gotowości wszystkie systemy obrony powietrznej państwa uruchamiając zarówno krajowe, jak i sojusznicze służby związane z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej - relacjonował szef MON.

- Do tego uruchomiono samoloty rozpoznawcze, które operowały nad polską przestrzenią powietrzną i samoloty sojusznicze do tankowania w powietrzu, które wystartowały z Niemiec - dodał wicepremier.

Kosiniak-Kamysz zapewnił podczas posiedzenia o koordynacji ze stroną ukraińską dotyczącą działań oraz przekazywania informacji. - To jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy. Ostatnie miesiące to były ataki raczej skierowane na Kijów, okolice i na wschodnią część Ukrainy. Ten był przypuszczony również na zachodnią część Ukrainy - podkreślił.

- To dla nas jest absolutny priorytet. Analiza sytuacji, przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji. To jest schemat działania, który został przyjęty i sprawdził się dzisiejszej nocy po raz kolejny - powiedział, wskazując także, że wszystkie służby są zintegrowane - zarówno siły zbrojne, jak i policja, straż pożarna oraz służby wywiadowcze.

Kosiniak-Kamysz: Dowódcy NATO są na bieżąco informowani

Szef MON przekazał, że w tym momencie trwają czynności operacyjne, identyfikacja obiektu na miejscu zdarzenia. - Trwają analizy zarówno pirotechniczne związane z lokalizacją wszystkich elementów obiektu, jak również związane z określeniem, jaki precyzyjnie jest to rodzaj obiektu. (...) Największe prawdopodobieństwo jest takie, że to jest pocisk CH-101, których kilkadziesiąt wystrzelono dzisiejszej nocy nad terytorium Ukrainy - powiedział. Jak jednak zastrzegł, ta hipoteza musi zostać potwierdzona.

- Wszystkie elementy związane z operowaniem naszych sojuszniczych statków powietrznych są koordynowane również z dowództwem sił połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowódcy NATO są na bieżąco informowani, będziemy przekazywać całościowy raport - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych Generał Ireneusz Nowak podczas konferencji przekazał, że "monitorując sytuację w sferze bezpieczeństwa naszego państwa widzieliśmy symptomy już wczoraj wieczorem przed północą, że będzie się coś działo, że jest przygotowywany duży atak na Ukrainę".

- To się wiązało m.in. z przebazowaniem bombowców Tu-95MS Federacji Rosyjskiej na lotnisko Olenogolsk. Odnotowaliśmy również start dużej grupy bombowców, zakładając, że będą one prowadziły atak z użyciem rakiet Ch-101 na Ukrainę. Na początku nie wiedzieliśmy czy obiektem ataku będzie wyłącznie Kijów i Odessa tak jak to się działo w poprzednich tygodniach. Okazało się, że tym razem był to atak bardziej strefowy na całe terytorium Ukrainy, włączając tę część Ukrainy zachodniej, która przylega do granic naszego państwa - poinformował wojskowy.

Więcej informacji wkrótce...





Niezidentyfikowany obiekt spadł w Lubelskiem. Zawyły syreny Polsat News