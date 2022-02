Premier Morawiecki: Zostańcie w domach. Przez Polskę przechodzi orkan

"Wszyscy widzimy co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze" - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaapelował, aby Polacy zostali w domach. Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 17 tys. zgłoszeń.

Zdjęcie Przez Polskę przechodzi orkan Eunice / PAP/Tomasz Wojtasik / PAP