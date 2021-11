Premier Morawiecki: Ponownie stajemy wobec agresji ze strony wschodniego sąsiada

Oprac.: Dawid Zdrojewski Polska

Dzisiaj ponownie stajemy wobec agresji ze strony wschodniego sąsiada. To, z czym mamy do czynienia, to nowy typ wojny. To wojna, w której amunicją są cywile i przekazy medialne - napisał w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM