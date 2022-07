Premier Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń"

Przypomnijmy, że w czwartek premier Morawiecki spotkał się z liderem niemieckiej CDU Friedrichem Merzem. Jak podano, politycy rozmawiali m.in. o wojnie w Ukrainie, dostawach broni, energetyce i współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami.

Rzecznik rządu poinformował, że podczas rozmów strona polska wyraziła także sprzeciw wobec "niektórych pomysłów niemieckich w zakresie dalej idącej integracji europejskiej, rozumianej jako federalizacja".

Jarosław Kaczyński dla Interii: Nie widzę powodów do odwołania Morawieckiego

W rozmowie z Interią prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprzeczył, by w partii za jego plecami spiskowali przeciwnicy Mateusza Morawieckiego.

- Te opowieści, że nie wiedziałem o spotkaniach rzekomej grupy spiskowców, a dziś zmywam im za to głowę, to całkowita nieprawda. Sam byłem inicjatorem tych spotkań - oznajmił lider partii rządzącej.

Kaczyński przyznał, że w partii w ostatnim czasie narasta "nie tyle bunt co niepokój".

- Chodzi o to, że otoczenie premiera to często stosunkowo młodzi ludzie, a młodość ma to do siebie, że cechują ją zachowania, które mogą czasem razić starszych, także w partii. Ale takie jest życie. Na pewno jednak młodzi powinni przyjąć samoograniczenia, a zdarza się, że nie przyjmują i to jest bolesne dla wielu ludzi. Nie mówię o sobie, ale powoduje to czasem oburzenie w partii, co dobrze rozumiem.

Jednocześnie prezes PiS podkreślił, że o zmianie szefa rządu nie ma w tej chwili mowy: - W tym sensie jest nietykalny, że nie widzę powodów do jego odwołania - powiedział.

