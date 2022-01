Premier Mateusz Morawiecki leci na Ukrainę. "To nasz wyraz solidarności"

Jakub Oworuszko Polska

​We wtorek premier Mateusz Morawiecki poleci do Kijowa, gdzie spotka się z premierem i prezydentem Ukrainy. Rząd podkreśla dużą wagę wizyty, w trakcie której Polska - w obliczu możliwej agresji ze strony Rosji - ma okazać Ukrainie "pełne wsparcie". - Ta wizyta to nasz wyraz solidarności z Ukrainą - podkreślił rzecznik rządu. - Powinniśmy stać się siłą, która kształtuje to, jak będzie wyglądała pomoc europejska i NATO-wska dla Ukrainy - stwierdził w rozmowie z Interią poseł KO, były wiceszef MSZ Paweł Kowal.

Zdjęcie We wtorek premier Mateusz Morawiecki poleci do Kijowa / Krystian Maj/KPRM / INTERIA.PL