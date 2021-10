We wtorek w stołecznym kościele św. Stanisława Kostki odbyła się msza św. w 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Morawiecki rozmawiał z krewnymi ks. Jerzego, a także odwiedził kaplicę, w której znajdują się relikwie ks. Jerzego Popiełuszki - m.in. sutanna ze śladami krwi, w której został zamordowany kapłan.

Premier na grobie ks. Jerzego Popiełuszki

"Wiele razy mówiłem, jak ważną postacią dla Polski, ale także dla mojej rodziny, jest ks. Jerzy Popiełuszko. Nie mogło mnie zabraknąć dzisiaj, w rocznicę śmieci, na Jego grobie przy kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie" - napisał premier wieczorem na Facebooku. "Błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami wszystkimi" - dodał.



Na Twitterze premiera pojawił się z kolei cytat z ks. Popiełuszki: "Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą".



Kim był ks. Jerzy Popiełuszko?

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach (woj. podlaskie). Po maturze wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie dał się poznać jako obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich w 1972 r. pełnił posługę w kilku parafiach archidiecezji warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia.



W ostatnich latach życia posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością i odprawiał comiesięczne msze św. za ojczyznę, gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie stanu wojennego występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb reżimu komunistycznego.



Ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 r. do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r. Zgromadził około miliona osób.



Od 1984 r. grób męczennika odwiedziło ponad 23 mln wiernych, w tym kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.