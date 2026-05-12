Premier jasno o związkach jednopłciowych. "Wzywam do jak najszybszej pracy"

W skrócie Donald Tusk odniósł się do transkrypcji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą i wezwał parlamentarzystów do szybkiej pracy nad ramami ustawowymi.

Premier podkreślił, że decyzja o rozporządzeniu nie otwiera możliwości adopcji przez pary jednopłciowe, powołując się na dotychczasową praktykę i przepisy.

Rada Ministrów zajmuje się także przepisami zwiększającymi uprawnienia rzecznika praw pacjenta oraz nowelizacją dotyczącą ubezpieczeń rolnych, działalności pożytku publicznego i rynku gier hazardowych.

Donald Tusk przed posiedzeniem rządu odniósł się do kwestii transkrypcji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Premier zwrócił uwagę, iż temat ten "od wielu dni jest w centrum uwagi opinii publicznej".

- Ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które by wyjaśniały status osób, które zdecydowały się na stały związek jednopłciowy - mówił Tusk.

Transkrypcja wyroku TSUE ws. małżeństw jednopłciowych. Premier z przeprosinami

Premier zaznaczył, że temat ten wiąże się z dwoma kluczowymi kwestiami. Po pierwsze zwrócił uwagę na "praworządność i przestrzegania prawa". - Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno trybunałów europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to więc kwestia praworządności - wyjaśnił.

Po drugie - zdaniem Tuska - związki jednopłciowe to także "kwestia godności i praw człowieka".

- W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowany tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić, to jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo - stwierdził.

Szef rządu zaapelował następnie do ministrów, aby "szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności, na miłość tak, jak każdy inny człowiek".

- Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym - mówił.

Małżeństwa jednopłciowe. Tusk wezwał ministrów do pracy i wspomniał o adopcjach

Donald Tusk zobowiązał przy tym ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego do "pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia".

- Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy tam, gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji - dodał.

W trakcie przemówienia premiera nie zabrakło też tematu ewentualnej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Tusk podkreślił, że "decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji".

- Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe. To wynika także z dotychczasowej praktyki i dotychczasowych przepisów - podkreślił.

Na koniec szef rządu zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę, że temat ten wywoła "gorącą debatę", dlatego po raz kolejny zaapelował do ministrów i członków koalicji rządzącej, aby pamiętali o "człowieku i jego godności". - Z tego nikt, żadna okoliczność, nikogo z nas nie zwalnia - podkreślił.

Posiedzenie Rady Ministrów. Czym zajmie się rząd?

Dodajmy, że - poza transkrypcją wyroku TSUE w sprawie małżeństw par jednopłciowych - Rada Ministrów zajmie się propozycją przepisów zwiększającą uprawnienia rzecznika praw pacjenta, który miałby zyskać kompetencję wydawania tzw. ostrzeżeń publicznych.

Dzięki temu będzie mógł informować o praktykach zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów jeszcze w trakcie trwania postępowania. Rozwiązanie to jest wzorowane na instrumentach prawnych, którymi dysponuje prezes UOKiK.

Rzecznik ma też wydawać tzw. decyzje tymczasowe, które zobowiązują strony postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów do zaprzestania określonych działań lub zaniechań, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów do czasu zakończenia postępowania.

Rząd zajmie się też projektem noweli o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wprowadza ona takie same limity stawek taryfowych, do których mogą być stosowanie dopłaty do składki ubezpieczenia w wysokości 65 proc., bez względu na klasę gleby.

W porządku obrad jest również projekt uchwały Rady Ministrów dotyczący udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji do Komisji Europejskiej zmiany programu pomocy dla rolników. Jest to krok niezbędny do wdrożenia nowych zasad ubezpieczeń.

Dodatkowo ministrowie zajmą się nowelizacją przepisów regulujących działalność pożytku publicznego, wolontariat oraz rynek gier hazardowych.

