Premier: Jan Paweł II był najwybitniejszą postacią w naszych dziejach

Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata. Szef polskiego rządu przypomniał z tej okazji cytat polskiego papieża: "Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów".

"Mija 18 lat od tamtego wieczoru, gdy do Domu Ojca odszedł nasz Drogi i Kochany Jan Paweł II" - napisał Mateusz Morawiecki. "Tamtego wieczoru modliliśmy się w świątyniach, w domach, a nawet - choćby w myślach - za Niego" - dodał.

"Był dla nas niekwestionowanym wzorem, najwybitniejszą postacią w naszych narodowych dziejach, był oparciem i nadzieją w chwilach trudnych" - podkreślił premier.

Reklama

"A kiedy odwiedzał naszą Ojczyznę, dawał nam, Polakom, odwagę, wzmacniał nasze serca" - napisał Morawiecki.

Egzamin z wartości Jana Pawła II

Szef polskiego rządu wskazał w swoim wpisie, że Jan Paweł II "skupiał oczy całego świata, dawał radość, potrafił nawiązać kontakt zarówno z wielkimi tego świata, jak i z odrzuconymi przez innych na margines życia społecznego".

"Każdy jest dzieckiem Bożym, mówił i swoim życiem dawał tego przykład" - podkreśla Morawiecki. "Pozostawił ludzkości testament, by nie zamykać drzwi przed Bogiem, bo to jest jedyna droga, która wiedzie do zbawienia, do prawdy i szczęścia" - dodał.

"A dzisiaj my zdajemy egzamin z tych wartości, których nas uczył. Zdajemy egzamin z człowieczeństwa i wartości, które są jego częścią. Zdajemy egzamin z niesienia prawdy, która musi przeciwstawić się fałszom, potwarzy, obelgom" - napisał Mateusz Morawiecki.

Zjednoczenie narodu w świąteczny czas

Szef rządu przypomniał, że w tym roku rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Bożego zbiega się z czasem rekolekcji wielkanocnych.

"Jest to czas rozpoczęcia czegoś nowego, poszukiwania treści życia, sensu istnienia świata i rozpalenia na nowo w sobie pragnienia poszukiwania dobra i prawdy. Powróćmy zatem na drogę, która nas Polaków łączyła. Łączyła także w tej absolutnie wyjątkowej postaci - postaci naszego Ojca Świętego Jana Pawła II" - zakończył swój wpis premier.

W dniu 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II w wielu miastach Polski odbędą się marsze wdzięczności za pontyfikat papieża, koncerty, debaty i czuwania modlitewne, w czasie których będzie przypominane jego nauczanie.

Marsz papieski

W niedzielę przed południem z ronda Dmowskiego w centrum stolicy wyruszył Narodowy Marsz Papieski. Uczestnicy marszu przeszli ul. Marszałkowską i Królewską przez plac Piłsudskiego pod bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela, gdzie o godz. 12.30 rozpoczęła się msza święta.

Za organizację Narodowego Marszu Papieskiego odpowiada Centrum Życia i Rodziny. Wspierają go m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność oraz Kluby "Gazety Polskiej".

W centrum Warszawy zebrały się tłumy ludzi, którzy mają ze sobą biało-czerwone oraz papieskie, biało-żółte flagi, a także portrety i obrazki z papieżem Jana Pawła II oraz różańce. Wiele osób w rękach trzyma charakterystyczne palmy wielkanocne. Rozdawane są też przypinki z papieżem i hasłem: "Ty nas obudziłeś! My cię obronimy".

Wśród uczestników marszu są m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wiceszef klubu parlamentarnego PiS Marek Suski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Zdjęcie Narodowy Marsz Papieski w Warszawie / Rafał Guz / PAP